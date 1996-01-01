Жилье на островах пересчитают

На островных территориях Владивостока началась инвентаризация жилищного фонда. Специалисты управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока инспектируют островные территории.

Главная задача этих мероприятий - получение полной и достоверной информации о состоянии жилищного фонда на отдаленных территориях Владивостока: островах Русском, Попова и Рейнеке.

В ходе рейда были проинспектированы более 30 домов. Одновременно специалисты проводят консультации и разъясняют островитянам нововведения и изменения в жилищном законодательстве, отвечают на вопросы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также знакомят с графиком проведения ремонтных работ.