В поселке Черемшаны скоро появиться электричество

В поселок Черемшаны Дальнегорского района тянут провода. Здесь в скором времени появится электричество. В дачном поселке, который находится в 40 км от Дальнегорска, летом и зимой живут около 600 человек. До сих пор - при свечах и генераторах, при этом линия электропередачи, проходит совсем рядом с поселком - на рудник.

И вот начато строительство электролинии в Черемшаны - 0,4 киловольта. Бригада строителей готовит опоры. В работе участвуют "Северный район Дальэнерго", "Дальэнергосбыт" и "Энергонадзор".