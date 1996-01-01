Биотехнопарк "Петр Великий": территория инноваций

Первый на Дальнем Востоке биотехнопарк, созданный на деньги частных инвесторов, зарегистрирован в Приморском крае в форме открытого акционерного общества. Оно называется "Биотехнопарк "Петр Великий", и его основные производственные площади располагаются на 10 тыс. гектаров земель, взятых в долгосрочную аренду в Хасанском районе.

По словам генерального директора биотехнопарка Сергея ФОКИНА, эта территория, включая прилегающую акваторию, должна стать полигоном для внедрения прогрессивных технологий на основе инноваций по освоению и воспроизводству морских и растительных биоресурсов, выпуску лекарственных препаратов, биологически активных добавок и другой продукции, на которую на рынке имеется устойчивый спрос.

Первый инвестиционный проект биотехнопарка "Петр Великий" - воссоздание в районе залива Посьет оленника и пантового производства. По словам Сергея Фокина, такая договоренность была достигнута с инвесторами, которые утвердили финансирование проекта в размере более чем $ 3 млн на 31 месяц. За это время планируется увеличить поголовье оленей в оленнике с 1 тыс. до 3 тыс., а также создать современное высокотехнологичное производство пантокрина и других биологически активных продуктов.

Кроме воссоздания оленника, сейчас решается вопрос о финансировании еще четырех проектов БТП "Петр Великий" на общую сумму около $ 5 млн. Это строительство комбикормового завода, завода по производству биологически активного молока на основе продуктов пантового оленеводства и реликтового растениеводства, опытно-промышленного предприятия по воспроизводству реликтовых растений (женьшеня) и создание экотуристического комплекса.

Учредителями ОАО "Биотехнопарк "Петр Великий" выступили как юридические, так и физические лица. Но, как считают инициаторы проекта, количество акционеров нового высокотехнологичного ОАО будет постоянно расти и за счет инвесторов, и за счет авторов новых проектов.

- Мы намерены, - говорит Сергей Фокин, - создать здесь своего рода аналог Силиконовой долины, только с приставкой "био", куда в качестве инвесторов и партнеров приглашаем российские и зарубежные компании. Интерес большой. "Петр Великий" едва успел пройти государственную регистрацию, а его участникам уже предложены на ближайшие три года инвестиции в размере более $ 100 миллионов.

- "Биотехнопарк "Петр Великий", - считает его президент Надежда ХАНЧУК, - нельзя воспринимать как раз и навсегда оформившееся предприятие. Мы создаем динамичную структуру, высокотехнологичный анклав, в котором будут соединяться инвестиции и передовые технологии. Мы предлагаем авторам конкретных инвестиционных проектов на практике осуществить свои разработки в рамках одной эффективно функционирующей системы, на одной территории. Выиграв инвестиционный конкурс и получив финансирование, они сами должны будут и создавать свои предприятия на территории биотехнопарка, и продвигать на рынок свою продукцию.

Все необходимые условия для этого будут созданы. А кроме того, место, где располагается "БТП "Петр Великий", является уникальным не только для России, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем как по своим природно-климатическим особенностям, так и по географическому положению: близостью к рынкам стран АТР, в первую очередь Японии, Китая и Кореи. Можно с уверенностью сказать, что продукция, производимая предприятиями биотехнопарка "Петр Великий", будет на них востребована, впрочем, как и в России.

Конечно, инновационная деятельность является одновременно и рискованной, и долгосрочной. А российские банки пока не готовы к долгосрочным вложениям. Но выход, по мнению учредителей биотехнопарка, все же есть. Во-первых, это разумная комбинация долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных инвестиций. Во-вторых, поиск частных инвесторов, заинтересованных в конечной продукции предприятий биотехнопарка. Именно поэтому наряду с развитием марикультуры на основе воспроизводства и культивирования морепродуктов (гребешок, трепанг, морской еж, ламинария, ракообразные), с созданием технологий переработки отходов океанического сырья с целью получения биологически активных веществ большое значение руководители биотехнопарка придают проектам недорогим, но способным принести быструю отдачу. Например, проекту создания экотуристического комплекса или строительству бизнес-центра с размещением в нем сборочных производств на основе передовых технологий и приглашением крупнейших компаний, в т.ч. зарубежных.

- Мне непонятно, почему сегодня так много внимания уделяется будущим нефтяным "инвестициям" в приморскую экономику, - говорит коммерческий директор "Биотехнопарка "Петр Великий" Сергей ТЕН. - По нашему убеждению, вложения в высокие биотехнологии и инфраструктуру, с ними связанную, принесут краю гораздо большую пользу и экономический эффект, чем нефтяная труба. Тем более, нефтяной терминал, где бы он ни располагался, однозначно будет представлять собой долгосрочную угрозу и для экологии всего южного Приморья.

- По нашему мнению, - говорит Сергей Тен, - "БТП "Петр Великий" просто идеально вписывается в "Стратегию социально-экономического развития Приморского края на 2004-2010 гг.", где, в частности, говорится, что "качественное повышение уровня жизни населения края невозможно без бережного отношения к окружающей среде и рациональному природопользованию". И наши инициативы по созданию зоны рационального природопользования на юге Приморья лежат абсолютно в русле данной стратегии.

Адрес офиса "БТП "Петр Великий" во Владивостоке: ул. Мордовцева, 3, каб. 1004-1006, тел.: 8 (4232) 20-91-35; 26-86-73; 26-83-31. Электронная почта: bio-park@mail.ru. Адрес в Интернете: www.biopetropark.ru.