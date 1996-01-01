Инновационное развитие - путь России к достойной жизни

Статистика говорит о том, что удельный вес инновационной продукции в суммарном объеме промышленного производства РФ находится на уровне 3-3,5%, что считается недостаточным для обеспечения конкурентоспособности и роста доходности экономики страны.

Если же говорить о Дальневосточном регионе, то согласно оценке экспертов регионы ДВФО характеризуются крайне низким инновационным потенциалом. Более того, ранг данного показателя у большинства дальневосточных регионов имеет тенденцию снижения. Основными факторами, сдерживающими инновационную деятельность, являются отсутствие полноценной законодательной базы, системы стимулирования и поддержки субъектов инновационной деятельности, невосприимчивость предприятий к инновациям, высокий экономический риск, длительные сроки окупаемости инноваций, недостаток квалифицированных кадров в области инновационной деятельности. Все это не может не настораживать и не вызывать тревогу за будущее региона.

Вместе с тем признано, что инновационная деятельность является одним из важнейших системных факторов экономического развития, формирования конкурентных преимуществ одних стран перед другими, обеспечения национальной безопасности. Повышение конкурентоспособности экономики зависит от эффективности и скорости превращения результатов научных исследований в рыночный товар. Доказано, что уровень подъема ВВП в числе прочих факторов зависит и от того, насколько страна использует достижения научно-технического прогресса. Именно показатель конкурентоспособности определяет надежно высокий уровень жизни в США, Западной Европе и в странах Юго-Восточной Азии. Всеми этими качествами должна обладать и Россия с ее огромным экономическим потенциалом.

Недаром в одном из решений Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по безопасности в сфере экономики (от 27.02.2001 г. № 1) было отмечено, что "Преодоление деформированности структуры российской экономики, обусловленной ее топливно-сырьевой направленностью, может быть обеспечено только на основе широкого использования достижений научно-технического прогресса, разработкой и внедрением эффективных технологий, интеллектуализацией основных факторов производства".

Существующие тенденции в инновационной политике страны в прошлые годы выражались лишь в увеличении доли наукоемкой продукции, сбыт которой вызывал появление новых сопутствующих технических услуг: инжиниринговых, лизинговых, консультационных и др. Сейчас, когда рыночная ориентация инновационной деятельности заметно усиливается, коммерческое освоение новой продукции и ее рентабельное производство являются конечной целью инновационного процесса. Но это происходит лишь тогда, когда исследования и разработки с самого начала были ориентированы на соответствие новой продукции рыночному спросу. В противном случае большинство научных разработок так и не дойдут до потребителя.

Учитывая важность данного вопроса, оргкомитет Дальневосточного экономического конгресса включил его в перечень обсуждаемых тем. Накануне форума "ДК" беседовал с сопредседателем круглого стола "Инновационный путь развития Востока России" губернатором Магаданской области Николаем ДУДОВЫМ о том, как администрация территории учитывает инвестиционный фактор в своей деятельности?

- Николай Николаевич, основу производственной сферы Магаданской области составляют предприятия горнодобывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленности. В целом по России инновационная пассивность большинства промышленных предприятий тормозит рост конкурентоспособности выпускаемой продукции и не позволяет укрепить финансовую базу реального сектора экономики, создать возможности обновления производства. Имеются ли области инновационно-активные предприятия?

- Считаю, что к таким предприятиям можно отнести те, которые введены в строй в последние 10 лет, - это Колымский аффинажный завод, завод по производству эмульсионных взрывчатых веществ, предприятие по производству высококачественных отделочных и теплоизоляционных материалов из месторождения вулканического пепла.

Особо хочу остановиться на Колымском аффинажном заводе. Ввод завода в эксплуатацию в 1998 году позволил области производить товарные химически чистые драгоценные металлы из сырья рудных и россыпных месторождений не только Магаданской области, но и Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края. На предприятии действуют производственный комплекс для аффинажа золота, две линии аффинажа серебра, причем вторая линия введена в эксплуатацию в 2004 г.

Завод оснащен современным технологическим и аналитическим оборудованием не только зарубежного производства (США, Великобритания), но и российского, которое позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию мировых стандартов. Аффинаж драгоценных металлов осуществляется по уникальным российско-американским технологиям. Отличительной особенностью технологии Колымского аффинажного завода является применение процессов раздельной плавки методом хлорирования расплава и процессов прямого осаждения чистого золотого шлама из растворов без электролиза, что позволяет перерабатывать как высокосортное, так и низкосортное сырье, в том числе и образующиеся отходы аффинажа.

Центральная аналитическая лаборатория завода является членом Российской ассоциации "Центр Аналитик", аккредитована на техническую компетентность и независимость в области количественного химического анализа аффинированных золота и серебра, лигатурного золота, серебряно-золотого сплава.

В результате Колымский аффинажный завод способен производить золотую продукцию международного качества по стандартам London Good Delivery Bars.

Не отстают от внедрения инновационных проектов и старейшие предприятия области: Магаданский механический завод, городской молочный завод, хлебозавод, которые модернизируют свое производство, внедряют на рынок новые виды конкурентоспособной продукции.

- Существует такое понятие, как "инновационный трансфер"; цикл инновационного трансфера включает цепочку: "НИОКР - производство -торговая сеть". Есть ли в Магаданской области предпосылки реализации инновационного трансфера?

- Считаю, что уже упомянутый мной Магаданский механический завод является тем предприятием, где понятие "инновационный трансфер" не является новым, так как на заводе накоплен обширный опыт в разработке и пуске в производство широкого ассортимента горно-обогатительного оборудования. Благодаря конструкторам завода цепочка: "идея - макет - промышленный образец - массовая серия" не имеет разорванных звеньев. Например, на заводе большое внимание уделяется разработке новых технологий по извлечению мелкого и пластинчатого золота. Для этого конструкторами завода разработаны приставки шлюзовые ПШ - 1500 и ПШО -1000. Освоены и другие виды горного оборудования, часть из которых является плодами идей конструкторов завода. Производимая на заводе продукция поставляется не только предприятиям области, но и за ее пределы, в том числе и в страны дальнего зарубежья - КНР, Монголию, Эфиопию, Гану и другие.

С третьего квартала текущего года на заводе функционирует участок по выпуску теплоизоляционных труб и фасонных изделий в полиэтиленовой и цинковой оболочке; на заводе решено организовать производство непрерывного базальтового волокна (ровинга) на базе месторождений горных пород габбро-базальтового типа.

- Основным источником финансирования затрат на инновации по-прежнему являются собственные средства предприятий. Роль местных бюджетов, внебюджетных фондов и иностранных инвестиций крайне мала. Имеет ли администрация Магаданской области возможность оказывать помощь в финансировании затрат на инновации?

- Администрация Магаданской области, работающая в условиях недостатка бюджетных средств для финансирования научно-технической сферы, осознавая, что инновационное развитие - это фактор, определяющий экономический рост на длительную перспективу, учла необходимость развития внебюджетных источников финансирования инноваций. Законом Магаданской области от 08.04.2000 г. № 118-ОЗ "О внебюджетном фонде социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны" предусмотрено, что фонд функционирует как финансовый институт, призванный обеспечивать поддержку инвестиционных проектов.

За счет средств внебюджетного фонда прежде всего оказывается помощь тем инвестиционным проектам, которые предусматривают внедрение новых технологий, новых видов конкурентоспособной продукции. Например, оказана помощь в создании производства по изготовлению теплоизоляционных труб и фасонных изделий в полиэтиленовой и цинковой оболочках на Магаданском механическом заводе, в приобретении линии по производству мороженого для гормолзавода, в строительстве второй очереди серебряной линии на аффинажном заводе. СВКНИИ ДВО РАН выделены средства для разработки компьютерной программы "Экономическая оценка эффективности разработки россыпных месторождений". Сметой расходов на 2005 г. предусмотрены средства на развитие материально-технической базы областной больницы для внедрения высокотехнологичных видов хирургической и реанимационной помощи, развитие телемедицины с участием центра хирургии РАМН.

- Среди факторов, предопределяющих инновационный потенциал региона, выделяют и такой, как наличие инновационных идей и разработок, так называемый инновационный портфель. Располагает ли область таким инновационным портфелем?

- Комитетом экономики администрации области в течение последних трех лет делается попытка систематизировать те идеи и разработки, которые родились в разных структурах областной администрации, у предприятий и физических лиц. Результатом систематизации является "Каталог инвестиционных проектов", который вышел в двух изданиях. Магаданская область - это сырьевой регион, а учитывая запасы уже добываемых золота, серебра, угля и полезных ископаемых, находящихся в стадии разведанных и прогнозных ресурсов, область и на обозримую перспективу останется сырьевым регионом. В этой ситуации инновации объективно могут быть связаны с введением в оборот новых видов полезных ископаемых, конкурентоспособных на международном рынке, с использованием новых технологий и организационных форм в имеющихся отраслях производства для повышения их эффективности, а также с развитием отраслей, нетрадиционных для Магаданской области.

Согласно существующей отраслевой структуре экономики Магаданской области и обоснованным направлениям ее развития инновационный портфель состоит из проектов, относящихся к минерально-сырьевому комплексу, освоению биоресурсов, объектам инфраструктуры, социальной сфере. Создавая каталог, мы преследовали две цели - это реклама идей, реализация которых необходима территории, и поиск инвесторов, как традиционных, так и нетрадиционных.

В настоящее время перед Россией стоят экономические проблемы, которые связаны с отсутствием в стране налаженной системы финансирования инновационной деятельности. В связи с этим нетрадиционные источники инвестиций, одним из которых является венчурный капитал, начинают привлекать все большее внимание. Традиционный капитал не всегда готов финансировать рискованные инновационные проекты.

Исходя из сложившейся в настоящее время ситуации (отсутствие формальных венчуристов) мы надеемся с помощью каталога найти прежде всего неформальных венчуристов, или, как их называют, "бизнес-ангелов", - людей, которые вкладывают свои деньги в какие-то проекты, входя при этом в долю. Причем хотелось бы сказать, что мы готовы показать реальные объекты, где такие "бизнес-ангелы" нашлись.

- Какие меры будут предприняты администрацией области для инновационного развития области?

- Администрации области предстоит большая работа по определению направлений инновационной политики, обобщения имеющейся практики и первый шаг в этом направлении уже сделан. Группой ученых области подготовлена аналитическая записка "Инвестиционный и инновационный потенциал Магаданской области", на ее основе необходима разработка концепции инновационной политики в Магаданской области с определением целей, постановкой задач, возможных путей их достижения. В данной работе важно использовать потенциал научных учреждений области, мы согласны финансировать идеи ученых, например, ждем от СВКНИИ ДВО РАН разработок на тему: "Научное обоснование основных направлений развития Магаданской области".

- Какие предложения вы будете вносить в проект решения по вопросам инноваций?

- Думаю, что прежде всего необходимо ускорить принятие федерального закона об инновационной деятельности. Параллельно необходимо разработать и принять региональное законодательство и полное правовое обеспечение инновационной деятельности, как в каждом субъекте, так и в ДВФО в целом. Необходимо разработать целевую региональную программу инновационного развития ДВФО, учитывающую разные условия развития его территорий и координирующую их усилия в этом направлении, создать в каждом субъекте округа необходимые элементы инновационной системы, интегрированные с федеральной инновационной системой и ее инфраструктурой. В обязательном порядке нужна система финансовой поддержки инновационной деятельности, в противном случае все останется на уровне разговоров.

Вот основные предложения, которые, надеюсь, будут поддержаны участниками форума.