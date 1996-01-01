У мужчин растет женская грудь

Сильные неудобства подстерегают женщин, привыкших сладко засыпать на мощной и волосатой мужской груди. К большому сожалению дам, ученые обнаружили, что сильный пол продолжает терять присущие ему качества, причем не только психологические, но и физиологические.

Британские хирурги заметили, что в последнее время все больше мужчин обращаются к ним с просьбой сделать косметическую операцию по уменьшению груди. Причем среди пациентов - не разжиревшие боровы, которых и так легко принять за женщин, а вполне себе стройные красавцы. С помощью хирургического вмешательства им приходится бороться с последствиями гормонального заболевания, называемого гинекомастией. Оно-то и вызывает у мужчин увеличение грудных желез.

Сотрудник лондонской клиники косметической хирургии Алан Кингдон говорит, что лишние ткани, удаленные им из мужских тел, стали очень напоминать женские. "Мужская грудь начинает выглядеть почти так же, как у женщин, - утверждает он. - В последнее время подобные случаи происходят все чаще. Для них даже появился особый жаргонный термин - "мужские сиськи".

Заполучить эти самые сиськи теперь проще простого. Некоторые специалисты полагают, что женские гормоны попадают в организм мужчин через воду и еду. Например, эстроген используется при производстве мяса, чтобы животные побыстрее набирали вес и отправлялись на бойню. Даже просто попить водички для самцов рода человеческого становится опасно: их подруги горстями глотают гормональные противозачаточные таблетки, часть которых вместе с продуктами жизнедеятельности уносится в канализацию, а затем в водоемы.

А самое страшное то, что, наглотавшись гормонов, мужчины рискуют не только обзавестись пышной грудью. Как было замечено учеными, из-за такого загрязнения рыбы-самцы уже приобретают не свойственные для себя органы размножения.

Привести к гинекомастии может и еще одна вредная, но неистребимая у многих представителей сильного пола привычка. Тем, кто увлекается горячительными напитками, тоже стоит время от времени ощупывать верхнюю часть тела, проверяя, нет ли там каких-нибудь непредвиденных изменений.

Единственное, чем можно успокоить мужское население планеты, - это то, что отросшая грудь не влечет никакого вреда для здоровья (китайцы даже специально выращивают ее на своих телах). И если она не очень-то мешает, то вполне можно жить и с ней. Даже удобно, когда нет возможности заглянуть в чье-нибудь чужое декольте. Ну а те, кто все же решится проститься с излишками плоти, могут сильно не переживать - операция несложная, через два-три дня уже можно вернуться на работу в первозданном виде.

Впрочем, многих женщин такие метаморфозы могут только порадовать. У тех, кто научился обходиться без мужчин, будет лишний повод подтвердить свою правоту, а тем, кто еще придерживается традиционной точки зрения на межполовые отношения, станет мягче спать.