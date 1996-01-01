Женщины предпочитают - искусственное оплодотворение

Совсем изобретатели и бизнесмены упростили женщинам существование. И готовить не надо - бросила подозрительное содержимое упаковки в горячую воду, а оно, распухнув как по волшебству, превращается в супчик, и ручки драгоценные портить стиркой не приходится - закинула в умную машинку груду белья - и порядок. Гуляй на работе целыми днями, делай карьеру сколько душе угодно.

Привыкнув в быту все получать легко и непринужденно, дамы решили, что и в постели напрягаться не стоит, хоть чудотворный пластырь им налепляй. Ведь чтобы ребенка, например, родить, это ж сначала надо сколько в постели трудиться, а затем девять месяцев таскать дополнительный груз - ни на корпоративную вечеринку не сходишь, ни с партнером по бизнесу нормально не повстречаешься.

Погрязшие в темном прошлом медики пугают их тем, что для того, чтобы забрюхатеть, нужно хотя бы раз в три дня активно заниматься сексом без средств предохранения. А вот на это у слабого пола нет ни сил, ни времени. "Некоторых людей пугает идея, что им нужно заниматься сексом два или три раза в неделю. Около 10% моих пациентов говорят, что у них нет времени для секса. Это обычно относится к семьям, где оба супруга загружены работой", - утверждает Эмма КЭННОН, руководитель программы искусственного оплодотворения в клинике Westover House.

Очень удобный выход - искусственное оплодотворение, к которому все чаще и чаще прибегают состоятельные дамы. Да и шансы забеременеть повыше, чем при утомительном кувыркании с мужьями, чью похоть также практически свели на нет с помощью аэрозолей от паразитов. В Великобритании, например, каждый год искусственно оплодотворяют 43 тыс. женщин. Врачи отмечают, что многие пары из-за этого вообще забыли, что такое секс, он им попросту не нужен. Некоторые даже отказываются проводить операции, пока женщина в течение шести месяцев не попробует потрудиться над зачатием самостоятельно и естественным путем.