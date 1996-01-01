Замужним женщинам не до секса...

Утренний променад до школы с ребенком, рабочая смена, в течение которой надо успеть угодить начальнику, потом пробег по магазинам и вечерние хлопоты вокруг уставшего мужа. До секса ли тут? Доползти бы до кровати. С этим сталкивается большинство замужних женщин, которых в обществе принято считать счастливицами.

Теперь вред такой насыщенной жизни для благополучных интимных отношений подтверждают и британские ученые. Они опросили более 11 тыс. человек в возрасте от 16 до 44 лет и получили неутешительные результаты. Каждая десятая женщина призналась, что примерно половину последнего года почти не интересовалась сексом. А 4% дам пожаловались, что не могут испытать оргазм.

Причем чаще это происходит с теми, у кого под боком есть надежный спутник жизни, попросту говоря, муж. А если к нему прилагается еще парочка отпрысков, кричащих по ночам, здесь становится совсем невмоготу. "У женщин чаще бывают проблемы, если с ними живут дети в возрасте до пяти лет, - утверждает доктор МЕРСЕР. - Это, безусловно, вполне логично, учитывая, что они недосыпают". Более того, часто замотанные хозяйки и не пытаются поговорить со своими вторыми половинами о возникающих проблемах. Да и кто их будет слушать?

С мужчинами же все иначе. Среди тех, кто имеет супругу или хотя бы постоянную подругу, намного меньше несчастных в интимном отношении. Проблемы скорее возникают у тех, за кем супруги не присматривают, и поэтому они могут себе позволить и горячительными напитками увлечься, и купить любовь за деньги.

Впрочем, дамы не очень-то и переживают по этому поводу. Они с удовольствием занимаются карьерой, предпочитая даже беременеть искусственным путем. И никаких плотских утех им не нужно, хоть чудодейственный пластырь налепляй.