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"Лесбиянка до окончания учебы"
Интересные данные, касающиеся нетрадиционных сексуальных отношений в США, опубликовал Американский национальный центр статистики здоровья. Утверждается, что все больше американок - главным образом, в возрасте 20 лет - пробуют лесбийский секс или, по крайней мере, они все меньше стесняются рассказывать об этом.
В исследовании, проведенном на данную тему, количество сообщивших о хотя бы одном лесбийском контакте женщин составило 11,5%. Притом что 10 лет назад этот показатель составлял только около 4%. Особо отмечается, что в возрасте "около 20 лет" о таком опыте заявила каждая седьмая женщина. Эти данные подтверждают и результаты исследования журнала Esquire. Опрос 11 тыс. женщин из разных стран мира по поводу их половых предпочтений показал, что в гомосексуальных отношениях явно лидируют американки и австралийки.
В то же время мужчин, желающих поведать о гомосексуальной связи, нашлось только 6%. Специалисты не исключают, что, несмотря на анонимность, некоторые просто постеснялись говорить об этом, так как для них характерен более высокий уровень дискриминации. Это подтвердил 27-летний бисексуал Кэт ФОУЛЕР, который изучает искусство в университете Флориды. По его словам, "женщине намного легче сообщить о таком жизненном опыте, потому что общество это лучше принимает".
Данные оценки сексуальной жизни американцев были взяты из общенационального исследования рождаемости, проводившегося с марта 2002 по март 2003 года. Оно насчитывает 12571 интервью и должно помочь ученым выяснить, почему молодые женщины ищут сексуальных партнеров своего пола, как вообще возникают такие отношения. "Вместо того, чтобы слушать анекдоты и истории, лучше обратиться к реальной статистике. И теперь она у нас есть", - заявил руководитель исследовательской группы Уильям МОШЕР.
Сам он не исключает, что таким образом женщины спасаются от венерических болезней, которые чаще передаются при сексе с мужчинами. Но профессор Элайн РАППИНГ, занимающаяся исследованиями половых взаимоотношений, убеждена, что за поступками девушек чаще всего стоит поиск новых ощущений. При этом она согласна со словами Мошера о том, что здесь "больше болтают, чем делают". Для некоторых студенток распространяемые слухи о бисексуальности стали своего рода способом выделиться. Известно, что американские медики, исследовавшие сексуальные предпочтения молодежи, даже ввели специальный термин - LUG (lesbian until graduation, "лесбиянка до окончания учебы"), который связан с широким распространением орального секса среди молодежи. После, по данным медиков, женщины полностью переключаются на полноценный секс с мужчинами.
Впрочем, если не принимать во внимание новые данные о бисексуальности, то большинство американцев по-прежнему очень консервативны.
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