www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Лесбиянка до окончания учебы"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Интересные данные, касающиеся нетрадиционных сексуальных отношений в США, опубликовал Американский национальный центр статистики здоровья. Утверждается, что все больше американок - главным образом, в возрасте 20 лет - пробуют лесбийский секс или, по крайней мере, они все меньше стесняются рассказывать об этом.

В исследовании, проведенном на данную тему, количество сообщивших о хотя бы одном лесбийском контакте женщин составило 11,5%. Притом что 10 лет назад этот показатель составлял только около 4%. Особо отмечается, что в возрасте "около 20 лет" о таком опыте заявила каждая седьмая женщина. Эти данные подтверждают и результаты исследования журнала Esquire. Опрос 11 тыс. женщин из разных стран мира по поводу их половых предпочтений показал, что в гомосексуальных отношениях явно лидируют американки и австралийки.

В то же время мужчин, желающих поведать о гомосексуальной связи, нашлось только 6%. Специалисты не исключают, что, несмотря на анонимность, некоторые просто постеснялись говорить об этом, так как для них характерен более высокий уровень дискриминации. Это подтвердил 27-летний бисексуал Кэт ФОУЛЕР, который изучает искусство в университете Флориды. По его словам, "женщине намного легче сообщить о таком жизненном опыте, потому что общество это лучше принимает".

Данные оценки сексуальной жизни американцев были взяты из общенационального исследования рождаемости, проводившегося с марта 2002 по март 2003 года. Оно насчитывает 12571 интервью и должно помочь ученым выяснить, почему молодые женщины ищут сексуальных партнеров своего пола, как вообще возникают такие отношения. "Вместо того, чтобы слушать анекдоты и истории, лучше обратиться к реальной статистике. И теперь она у нас есть", - заявил руководитель исследовательской группы Уильям МОШЕР.

Сам он не исключает, что таким образом женщины спасаются от венерических болезней, которые чаще передаются при сексе с мужчинами. Но профессор Элайн РАППИНГ, занимающаяся исследованиями половых взаимоотношений, убеждена, что за поступками девушек чаще всего стоит поиск новых ощущений. При этом она согласна со словами Мошера о том, что здесь "больше болтают, чем делают". Для некоторых студенток распространяемые слухи о бисексуальности стали своего рода способом выделиться. Известно, что американские медики, исследовавшие сексуальные предпочтения молодежи, даже ввели специальный термин - LUG (lesbian until graduation, "лесбиянка до окончания учебы"), который связан с широким распространением орального секса среди молодежи. После, по данным медиков, женщины полностью переключаются на полноценный секс с мужчинами.

Впрочем, если не принимать во внимание новые данные о бисексуальности, то большинство американцев по-прежнему очень консервативны.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru