Звание как аванс

Заместитель директора находкинского филиала Морского государственного университета имени адмирала НЕВЕЛЬСКОГО Антонина СМЕХОВА, которой недавно было присвоено звание Заслуженного учителя России, - одна из трех находкинских педагогов, работа которых в этом году была отмечена правительственными наградами.

Досье Специалист с дипломом инженера Челябинского политехнического института, пять лет проработавшая на руководящих должностях на Челябинском тракторном заводе, 23 года назад Антонина Смехова переехала в Находку, чтобы занять в мореходном училище "штатную единицу". Тогда ее должность называлась "замполит".

- Антонина Васильевна, российскому образованию пришлось пережить столько новаций, веяний и реформ, особенно в последнее время. Когда вам было труднее всего?

- "Трудно" началось с момента перестройки, когда пошли различные реформации - то соединение с народным образованием, то разъединение, был период укрупнения училищ. А вообще самая большая проблема - отсутствие финансирования. Как можно наладить учебный процесс, когда не хватает на самое необходимое? Был период, когда не было средств на коммуналку, гасили взаимозачетами, но хуже всего, когда из-за недостаточного финансирования мы не могли приобретать оборудование, учебники, методические пособия, парты и компьютеры. Все это приходилось покупать за счет внебюджетного фонда.

- Сегодня училища вынуждены в большей степени заниматься платными услугами...

- У нас достаточно много профессий пролицензировано на платную подготовку. Начинали мы с 600 человек в год. Но потом появились конкуренты, поскольку сегодня платные услуги оказывают практически все учебные заведения. Поэтому произошел отток. В прошлом году мы подготовили 260 человек на платной основе. В основном - электросварщики, токари, операторы ЭВМ, повара, парикмахеры, продавцы. Спрос на платные услуги для взрослых не сократился, а вот что касается детей, то это совершенно другое... Одно дело принять на работу специалиста, который пришел с предприятия, и совсем другое - когда приходит 18-летний мальчишка, который имеет всего лишь третий, а не шестой разряд.

Кстати, примерно то же происходит и с устройством подростков на производственную практику. Если раньше была система наставничества и за наставничество еще и доплачивали, то сейчас все эти традиции, к великому нашему сожалению, утрачены. Правда, в последние годы активно с нами сотрудничает Приморский завод. Здесь выработана договорная система, когда предприятие доплачивает заводскую стипендию тем детям, которые проходят практику и после окончания учебного заведения остаются работать на предприятии. Сложнее с Находкинским судоремонтным заводом, который много лет был для училища базовым предприятием. Если взять электромонтажный цех НСРЗ, то здесь система сотрудничества с нашим учебным заведением отлажена. Они берут ежегодно 15 человек себе в цех на практику и контролируют этот процесс. А вот в корпусно-сварочный и другие цеха наших подростков берут неохотно. В последнее время мы стали сотрудничать с БАМР, и это радует.

- В этом году большинство училищ государственный бюджет "скинул". Краевой бюджет содержать все 59 учебных заведений, действующих в Приморье, не способен. И вы решили пойти под крыло МГУ. На что рассчитываете?

- Вначале была идея пойти под работодателя. Но кто возьмет на себя такие расходы? Ведь на наше учебное заведение ежегодно нужно выделять 19 млн руб. Тогда мы начали смотреть на вузы. А те нам особенно не радовались по той простой причине, что никто им под нас бюджет не выделял. В крае планировали передать вузам 17 училищ, но на деле получилось меньше, с условиями и оговорками. Скажем, Тихоокеанский госуниверситет принял к себе два учебных заведения - 43-й лицей Владивостока и 18-й лицей Находки, резко сократив набор на начальное профессиональное образование и увеличив прием учащихся на платное образование по системе колледжей.

В результате мы вышли на руководство МГУ с целью объединения в университетский комплекс. Надеемся, что он войдет в число 50 университетских комплексов, которые будет финансировать госбюджет. Откровенно говоря, мы пошли "под человека", поскольку ректор МГУ Вячеслав Иванович СЕДЫХ - один из самых уважаемых, авторитетных и порядочных людей.

- Антонина Васильевна, за годы преподавания у вас не возникала мысль перейти на другую работу?

- Мне невозможно расстаться с училищем - столько сил вложено, столько труда, так мы сроднились с коллективом... Я вообще считаю, что звание, которое мне присвоено, - это не моя личная заслуга, это награда всего коллектива. А для меня - аванс...