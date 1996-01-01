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Учителя будут бастовать, если им не повысят зарплату
В следующую среду, 12 октября, на привокзальной площади Владивостока учителя города проведут общекраевой митинг. Основные требования педагогов будут заключаться в повышении размера заработной платы и выплаты ее в сроки, установленные законом.
"Второе полугодие учебного года в некоторых школах Владивостока и Приморского края может просто не начаться, если нас не услышат на общекраевом митинге 12 октября", - заявил председатель Владивостокской городской организации профсоюзов работников образования Алевтина БЕЛИК.
Профессия учителя по-прежнему остается одной из самых низкооплачиваемых. И даже несмотря на то что недавно Правительство России якобы повысило педагогам зарплату на 11%. При этом приморские учителя получили прибавку только в виде 4-5%. Если учесть уровень инфляции, то такого повышения они даже не ощутили.
"Мы уже получили расчетные квитанции за сентябрь, - говорит Алевтина Белик. - У некоторых зарплата даже уменьшилась. Дело в том, что теперь нам отменили выплату 5-процентной надбавки за проверку тетрадей, и столько же - за классное руководство.
Более того, в ряде школ регулярно задерживают выплату заработной платы. Если по трудовому законодательству ее должны давать не позже 10-го числа каждого месяца, то по факту мы ее получаем числа 27-30. В Трудовом кодексе записано, что если в течение 15 дней после положенного срока работодатель не выплатил зарплату, то сотрудник имеет право не выходить на работу. Но, с другой стороны, мы понимаем, что дети тут ни при чем. Впрочем, если после митинга нас не услышат, мы просто вынуждены будем это сделать.
Если, по данным Росгосстата, средняя зарплата по стране, не считая нефтедобывающую отрасль, равна 8464 руб., то учителя в среднем получают всего 4808 руб. Есть, конечно, педагоги, которые получает по 7 тыс. руб. и больше, но они работают на 1,5-2 ставки. Получается, для того, чтобы зарабатывать более-менее нормально, приходится работать на износ".
Вместе с тем, как утверждает депутат городской думы Галина МЕДВЕДЕВА, к которой обратились представители профсоюза, она пыталась вынести обсуждение этого вопроса перед коллегами-парламентариями, но они ее не поддержали. "К сожалению, к проблеме отнеслись крайне несерьезно, - отмечает Галина Михайловна. - Все дело в том, что большинство депутатов - члены партии власти "Единая Россия". Поэтому неделю назад я от своего имени направила в прокуратуру края обращение, в котором описывается ситуация и по задержке зарплаты и отпускных, и по факту невыплаты учителям предназначенных для закупки книгоиздательской продукции 8 млн руб., предусмотренных городским бюджетом".
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