А астры - в Ботаническом саду

В Ботаническом саду Владивостока начиная с середины сентября начали цвести астры.

Ботанический сад расположен в санаторной зоне Владивостока и занимает 170 гектаров леса. Приморские ботаники собрали здесь свыше 400 видов флоры Дальнего Востока. Именно осенью все эти растения начинают цвести. Посетив Ботанический сад, вы сполна насладитесь атмосферой спокойствия и умиротворения, вдохнете аромат нескольких десятков видов астр.