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Япония принимает детей на стажировку
Японская делегация из города Тоямы во главе с исполнительным директором ассоциации компаний "Тояма промоушн бизнес релейшнз" господином ЯМАДО прибыла во Владивосток с неофициальным визитом. Группа компаний, входящих в эту ассоциацию, отчисляет деньги в благотворительный фонд для развития добрососедских отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одна из форм работы - языковые стажировки для детей.
Господин Ямадо откликнулся на приглашение районного детского клуба "Виктория" в котором, в течение последних трех лет шесть групп трех языковых уровней занимаются изучением его родного языка и культуры. "Я - старый человек, - прокомментировал свой выбор Ямадо-сан, - и хотел бы оставить после себя реальные дела, а не только подписанные на официальном уровне договоры о взаимном сотрудничестве".
Районный детский клуб посещают дети из неполных семей, которым трудно отправить ребенка на языковую стажировку самостоятельно. "Наши 12-14-летние ребята сдают общий тестовый экзамен третьего и второго уровня сложности, - рассказывает руководитель клуба Марина КАЗАКОВА, - у них есть серьезная мотивация поступать на языковые факультеты вузов".
Японскую делегацию также приняли в городской администрации и Краевом институте повышения квалификации учителей. "Мы рады инициативе снизу", - сказали чиновники.
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