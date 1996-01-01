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Подготовка к зиме переходит в завершающую стадию
В Хабаровске подготовка к зиме в целом завершена, и с 29 сентября магистральные трубопроводы начали ставить на циркуляцию. Об этом на пресс-конференции 30 сентября заявил первый заместитель мэра Хабаровска Андрей ВОЛОКЖАНИН, сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам Волокжанина, большой объем подготовительных работ выполнен на объектах жилищного фонда города - внутридомовые системы отопления полностью промыты в 3 296 домах, в том числе 2 650 муниципальных. Вдвое было перекрыто задание по замене стояков отопления, в почти 1 000 подъездах жилых домов восстановлено отопление, произведен ремонт 440 кровель и 3 826 элеваторных узлов. Паспорта готовности к зиме получили 4 065 домов - 100% муниципального жилищного фонда.
На городских ТЭЦ и котельных созданы необходимые запасы топлива, продолжается реализация сортового угля населению, проживающему в домах с печным отоплением. В ходе подготовки к зиме подрядными организациями ХТСК "Хабаровскэнерго" заменено 9,8 км трубопроводов магистральных сетей, муниципальное предприятие "Тепловые сети" произвело ремонт 18,2 км теплотрасс. ОАО "Хабаровская горэлектросеть" заменило 195 км воздушных линий и 22 км подземного электрокабеля, произвело ремонт 196 трансформаторных подстанций.
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