Педагоги Владивостока готовятся к забастовке. Этот вопрос был поднят в четверг на заседании городской думы. Как сообщила "Восток-Медиа" депутат Галина МЕДВЕДЕВА, еще 12 сентября Владивостокская городская организация профсоюзов работников образования обратилась к депутатам думы с официальным посланием, в котором содержится просьба помочь урегулировать вопросы о задержках заработной платы, отпускных и надбавках за квалификационные категории.

По словам Галины Медведевой, задержка выплаты заработной платы учителям школ и педагогам детских дошкольных учреждений Владивостока в последнее время побила своеобразный рекорд длиною в месяц. Не менее печальная картина и с выплатой отпускных. Квалификационные категории педагогам были "урезаны" краевой администрацией на 40 процентов. К тому же учителям не были выплачены предусмотренные городским бюджетом 8 млн руб., предназначенных для закупки книгоиздательской продукции.

Дума города Владивостока вынесла эти вопросы на заседание комиссии. Комментируя ситуацию, депутат Галина Медведева сообщила, что в настоящее время городские парламентарии поручили юристам подготовить обращение в краевую прокуратуру и к главному федеральному инспектору по Приморскому краю с просьбой проверить механизм поступлений денежных средств на оплату труда педагогов из финансового департамента администрации Приморского края в финансовое управление Владивостока.