Тепло по стрелкам

Значительное число жителей Владивостока все еще живет без горячей воды, а ответственные за это службы, что называется "переводят друг на друга стрелки" и обещают, что все, что зависит от них, будет сделано в самое ближайшее время.

В "Дальэнерго", заявили, что магистральные тепловые сети заполнены горячей водой и готовы к эксплуатации на 85%, то есть практически во всем городе, за исключением одного отдаленного квартала, должна быть горячая вода. К какому именно кварталу вода еще не подведена, нам не сказали. Зато их вечные оппоненты по переводу стрелок, а заодно и коллеги по подаче воды - ОАО "ГТС" рассказали, что паротрассы от "ТЭЦ-2" стали запитываться только в воскресенье вечером, а на утро понедельника эта работа была приостановлена по техническим причинам.

Причины этого локального кризиса официально никто не называет, да и вообще, заинтересованные структуры предпочитают не распространяться на эту тему. И хотя глава городской администрации уже не раз заявлял, что город готов к зиме как никогда, горячей воды до сих пор нет.