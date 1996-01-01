Кавалеровцы остались без воды

30 сентября в Кавалерово МУП "Океан" как хозяин сетей холодного водоснабжения на 1,5 часа отключил холодную воду.

Причина - отключение его объектов со стороны "Дальэнергосбыта", которому МУП "Океан" задолжал за электроэнергию около 2 млн руб. В то же время "Примтеплоэнерго" задолжало МУП "Океан" за холодную воду около 3 млн руб. Население же платит не более 45% платежей. Что будет дальше - неизвестно, но проблема обозначена перед побывавшим в районе вице-губернатором Сергеем ПЕРЕДРИЕМ, приезжавшим проверять готовность района к зиме.