Сети любви

29 сентября - Всемирный день Internet. Есть, оказывается, и такой праздник. Сегодня благодаря спутниковой связи нити Всемирной паутины дотянулись до самых глухих уголков Земли. Интернет - это возможность общения в реальном времени, а также сотни информационных и развлекательных сайтов. Среди них самые посещаемые - это сайты знакомств и порносайты.

Корреспондент "ЗР" на четыре недели внедрился на сайт знакомств.

Чем больше, тем чаще

Прежде чем попасть на "рандеву", мне пришлось заполнить специальную анкету. Сайт хотел знать обо мне буквально все: возраст, семейное положение, что я буду делать в выходные дни, знание языков, увлечения, нужна ли мне материальная поддержка, имел ли я гомосексуальный опыт, как часто я хотел бы иметь сексуальные контакты, мои рост, вес и даже размеры полового члена. Будто бы я устраивался на работу стриптизером или в фирму досуга.

Я заполнил анкету честно, указав свои истинные данные и параметры, прикрепил две фотографии и стал ждать, кто клюнет на эту наживку. Через три дня я понял, что мои шансы на успех у женщин, от 25 до 35 лет, равны нулю. Если верить исследуемому сайту знакомств, то дамы в интересующей меня возрастной категории почти игнорировали моих сверстников (за 40). Они также были равнодушны к размерам моего фаллоса и количеству желаемых мной сексуальных еженедельных контактов.

Тогда я вновь залез в анкету и "омолодил" себя на 10 лет, попутно "увеличив" размеры пениса на несколько сантиметров, а в графе "Как часто я бы хотел заниматься сексом" написал: "Всегда, везде и без остановки". Через 15 минут, на заставке сайта, около строчки "Мои сообщения" замаячил желтый конвертик. Ура! Меня заметили! Еще через 20 минут желанные конвертики посыпались как из рога изобилия.

В первый же вечер после "омоложения" и трехчасового сидения у монитора я получил восемь предложений "просто пообщаться", три предложения "куда-нибудь сходить, чтобы получше узнать друг друга", три женщины пригласили меня на "рюмку чая", одна - повесить люстру. "Муж у меня уже два месяца в морях, а помочь по хозяйству некому. Даже перегоревшие лампочки в спальне поменять не могу", - жаловалась на жизнь 28-летняя Наталья, самая молодая из тех, кто вступил со мной в переписку.

Ее слова тронули мое сердце и я, пообещав остальным контактерам, что согласен на все их предложения, отправился вешать люстру на Окатовую. Где и заночевал, так как гостеприимная Наталья побоялась отпускать меня одного поздно вечером: Окатовая - район криминогенный.

Одиночество - удел образованных

Знакомство с очередной дамой начиналось с "подмигивания" (есть на сайте такая форма обращения) или с вопроса "Как дела?" Далее следовал обоюдный персонифицированный интерес: "Где работаешь? Как долго на Сайте? Есть ли успехи в общении?" Как правило, через 3-4 послания мы уже были на "ты". Чаще всего знакомство сразу же начиналось с этого демократичного местоимения.

Через пять дней я уже вел переписку с 24 женщинами одновременно. С 15-ю из них я просто общался, они хранились в "общей" папке. Девять, как проверенные и безотказные, ждали своей очереди в "избранном". Забегая вперед, скажу, что на момент прощания с сайтом эти цифры изменились в следующем соотношении: 3 к 17. Скажу честно, "избранных" могло быть гораздо больше, но каждое посещение сайта отнимало время и силы. Это негативно сказывалось на работе и на здоровье, так как выспаться почти не удавалось.

Между тем, "помолодев", я уже игнорировал женщин старше 35 лет, но и не опускался ниже 28-летних. Сексуальная ненасытность молодых красоток пугала. Иногда ради спортивного интереса болтал с 45-летними "ягодками". "Я на сайте уже третий год. С мужем развелась, залезла в Интернет от скуки. Подруга посоветовала. Сначала была эйфория от многочисленных поклонников и массы комплиментов. Я тогда думала: надо же, какая я интересная и красивая и какой дурак мой бывший муж. А потом поняла, что вам, кобелям, надо только одно. Сами понимаете, что", - изливала душу 43-летняя Юлия, экономист одной солидной владивостокской фирмы.

По признанию женщины, сайт ее засосал. Без "рандеву" она уже не может прожить ни дня, переписка стала для нее наркотиком. Юлия даже забыла, с какой целью на него зашла. Она сказала, что таких как она, перешагнувших 40-летний рубеж, самодостаточных, образованных и одиноких, на сайтах знакомств множество. На работе этим женщинам не до амурных дел, а шарахаться по клубам для тех, "кому за...", не позволяет статус. Вот они и коротают бабий век у мониторов, поджидая своих принцев с "алыми парусами".

С одним таким "принцем" я знаком. Благодаря Интернету, он уже второй год кочует от одной подруги к другой, всегда сыт, ухожен и удовлетворен. Хороший, надо сказать парень, ему бы жениться, а он не желает. Говорит, я что, дурак?

Кстати, среди женщин в возрасте от 40 до 50 лет, обитающих на "рандеву", почти все вдовы. И это наблюдение навевало тоску...

Кто следующий?

Как-то я поинтересовался у одной из "ягодок", врача высшей категории, что удерживает ее на сайте? И получил честный ответ: "Возможность уйти от реальности!"

По ее словам, сайт позволяет ей, располневшей, поседевшей и подурневшей, забыть о складках на животе, тройном подбородке, варикозе и целлюлите. "На сайте даже у дурнушек с куриными мозгами есть шанс стать умными, красивыми и желанными", - сказала она.

И то правда! "Приклеила" чужое фото на свою страничку, и ты уже неотразима. Многие, кстати, так и делают. Или - вооружился сборниками стихов и изречений великих людей, и ты уже семи пядей во лбу. Ведь никто не проверит, из головы ты вытаскиваешь цитаты или из мудрых книг. Кроме того, сайт дает возможность побывать в шкуре противоположного пола, оставаясь самим собой. Здесь женщина может зарегистрироваться как мужчина и наоборот. А таких шутников на "рандеву" предостаточно. К примеру, можно пригласить даму на свидание, объясниться в любви или заняться виртуальным сексом, а потом выяснится, что это подстава.

Случаются и вовсе казусы. К примеру, на фото в Интернете - писаная красавица, а на встречу приходит младшая сестра бабы-яги.

...Александре 27 лет, она работает бухгалтером и одна воспитывает 5-летнего сына. После двух дней переписки я пригласил ее на спектакль Иркутского музыкального театра. Мы договорились, что я заеду за ней домой... Когда моя подруга вышла из подъезда, я мысленно пожалел, что у меня скромная "королла", а не грузовичок. Девушка была невероятно... грузной, хотя на 2-х фотографиях была стройной и милой. Заметив мое смущение, Александра призналась, что на фото она за три года до родов. Это самые лучшие ее снимки. На хитрость она пошла из-за острого желания секса. В театр, конечно, мы не поехали и до близости дело не дошло. Как говорится, я бы столько не выпил...

Среди моих подруг было несколько замужних женщин. Таких на сайтах пруд пруди. Практически все в поисках "секса на один, два раза", бери-не хочу. Причем в целях рекламы они спокойно вывешивают свои фото. Куда смотрят мужья? Или они отдыхают на мужской половине сайта? Между прочим, семейных пар, желающих развлечься, там тоже предостаточно.

...34-летняя Валентина, работник торговли и мать двоих детей, после 20 минут общения на сайте призналась, что "мечтает стать последней женщиной самого прожженного ловеласа". Чтобы он дал ей то, чего не может дать муж. Ее супруг, кстати, пожарный, работает сутки через трое. Для любвеобильных жен очень удобная профессия. Валя написала, что в прошлом году у нее было 8 мужчин, но ее мечта так и не осуществилась. Интересно, что своих ухажеров Валя называет "приключениями", а не любовниками. "Потому что любовники - это те, кого любят", - убежденно говорит моя новая подруга.

На второй день после знакомства она попросила отвезти ее домой после работы. Когда Валентина села в машину, я почувствовал запах спиртного. Через несколько минут пустой болтовни женщина абсолютно спокойно похвасталась своей покупкой - изящными, почти прозрачными трусиками... В этом году я был ее девятым "приключением" и, кажется, далеко не последним...