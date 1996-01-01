Золото инков

В Чили на острове Робинзона КРУЗО найден клад стоимостью в $10 млрд. Об этом сообщили сами искатели сокровищ из частной компании Wagner Technology. "Обнаружено самое крупное сокровище в истории человечества", - заявил адвокат компании Фернандо УРИБЕ-ЭТКСЕВЕРРИА.

Клад, предположительно, закопан на глубине 15 метров на острове Робинзона Крузо, в архипелаге Хуан Фернандез. Этот остров получил название в честь героя романа Даниеля Дефо, прототипом которого стал шотландский моряк Александр СЕЛКИРК, проживший на острове четыре года. По словам представителя кладоискателей, найденные сокровища состоят из приблизительно 600 бочек с золотыми монетами и драгоценностями инков общим весом около 800 тонн.

Для сравнения, золотой запас России в сентябре составил 386 тонн, а запас Европейского Центробанка - 720 тонн золота. При этом нужно отметить, что оценивается только рыночная стоимость золота, найденного под землей. С исторической и культурной точки зрения эти сокровища могут быть бесценными. Уже сейчас чилийские газеты пестрят репортажами о том, что именно спрятано в бочках. В частности, появились слухи, что в захоронении находится 10 папских колец и оригинальные золотые статуи империи инков. По другим предположениям, под землей спрятано в том числе ожерелье жены Верховного инка Атаупальпа, правителя Тауантинсуйу.

Сокровища, предположительно зарытые на этом острове в 1715 году испанским пиратом Хуаном Эстебаном УБИЛЛА, путешественники из разных стран искали несколько веков подряд. В попытках найти золото они исследовали старинные испанские корабельные журналы или же платили местным жителям, чтобы те перекапывали остров. Охотники за сокровищами неоднократно заявляли, что клад найден, но их слова никогда еще не подтверждались, поэтому островитяне относятся к подобным заявлениям скептически. Однако у кладоискателей из фирмы Wagner есть большое преимущество: они изобрели и использовали для поисков клада мини-робота, способного сканировать почву на глубину до 50 метров.

По словам представителя Wagner, благодаря роботу, названному "Артурито", можно с уверенностью говорить, что найдена не просто груда металла, а именно драгоценности: машина способна определять молекулярный состав спрятанных под землей предметов (в частности, обнаруживать воду, нефть и металлы). За последний год этот робот позволил пролить свет на несколько крупнейших криминальных тайн страны. Сначала он нашел закопанный на глубине 10 метров военный арсенал праворадикальной группировки "Колония Дигнидад", который до этого несколько лет разыскивали правоохранительные органы страны. Затем в деле об убийстве известного предпринимателя Хосе ЮРАШЕКА "Артурито" помог следователям обнаружить тело, сообщает Guardian. Начало раскопок запланировано на начало октября, после того как будут улажены соответствующие формальности, сообщил мэр архипелага. "Точное место, где обнаружен клад, они нам пока не сообщили. Мы знаем только примерный район, где нужно вести поиски, так что ликовать еще рано", - заявил он.

А другие искатели сокровищ вообще заявили, что не верят в то, что клад будет найден. По словам голландского миллиардера Бернара КАЙЗЕРА, организовавшего экспедицию на остров Робинзона Крузо в 1998 году, но несмотря на потраченные $2 млн так и не обнаружившего никакого золота, "все заявления о находке - просто способ разрекламировать "Артурито". "Нужно думать логически. Эта новость недостойна внимания. Ни один геофизик не сможет серьезно заявить, что он отрыл сокровища за один день. Этот робот - просто шутка. У них нет никаких доказательств", - заявил в интервью изданию Las Ultimas Noticias Кайзер.

Информация о находке уже вызвала дебаты о том, кому будут принадлежать все эти сокровища. Нашедшие их претендуют на половину всего клада и утверждают, что отдадут свою часть некоммерческим фондам. В то же время правительство Чили не хочет делиться с охотниками за сокровищами. Но кому бы ни достался клад, по мнению экспертов, появление "лишних" 800 тонн золота может привести к кризису на мировом рынке золота. В том случае, если сокровища будут откопаны, цены на золото в мире тут же упадут - как это произошло в 1999 году, когда после продажи Великобританией на аукционе 25 тонн из своего золотого резерва золото подешевело до самого низкого за последние 20 лет уровня.

Правда, не все эксперты придерживаются такого же мнения. Как заявил аналитик инвестиционной компании "Тройка Диалог" Сергей ДОНСКОЙ, даже если найденное золото окажется на мировом рынке, большими проблемами для мировой экономики это не грозит. "Поскольку речь идет об археологической ценности, вряд ли стоит ожидать, что найденные монеты будут переплавлены в слитки и затем реализованы на рынке. Впрочем, нельзя исключать и того, что с какой-то частью обнаруженного золота именно так и поступят. Но хотя речь идет о довольно внушительных объемах, маловероятно, что это вызовет обвал мировых цен на золото".