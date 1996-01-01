Новый уровень социального обеспечения

1 октября особенная дата - Международный день пожилых людей. В преддверии знаменательного события управляющий Отделением пенсионного фонда РФ по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ рассказал "ЗР" об опыте международного сотрудничества в области совершенствования социального обеспечения.

Пенсионный фонд России, активно участвуя в преобразованиях в социальной сфере, сегодня работает с более чем двадцатью различными социальными выплатами, имеет несколько баз данных федерального уровня и сотни баз регионального уровня всех категорий своих клиентов, ведет учет пенсионных накоплений всех работающих граждан. Информационные технологии стали основным инструментом работы сотрудников пенсионной службы. Только в Приморье начинают работать свыше 20 новых программных продуктов в год. Корпоративная связь между всеми 36 территориальными органами краевой пенсионной службы позволяет обмениваться любой информацией в режиме "он-лайн" - документами, аудио и видео, а также значительно экономить на междугородней связи.

Досье В целях разработки эффективной политики взаимодействия краевой пенсионной службы со старшим поколением был проведен опрос пенсионеров края. В Приморье проживают 507,7 тыс. пенсионеров. 66% пенсионеров Приморья проработали более 30 лет. 25% от общего числа пенсионеров трудились в особых условиях труда. Средний размер пенсии 2556 руб. 46 коп. Льготы при получении пенсии имеют 18% от общего числа пенсионеров. 72% пенсионеров получают пенсию от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 7% имеют пенсию свыше 2 тыс. руб. Большинство пенсионеров (48%) отмечают, что получаемой денежной суммы в виде пенсии им не хватает даже на самое необходимое. 23% пенсионеров Приморья продолжают трудиться. Одна треть приморских пенсионеров - одинокие люди. 45% пенсионеров вынуждены рассчитывать только на себя и свою пенсию. 15% пенсионеров оказывают помощь своим родным и близким.

Выполняя 122 закон о льготном обеспечении, Приморское отделение ПФР ежедневно обменивается информацией с Управлением социальной защиты населения при администрации Приморского края, внебюджетными фондами социального и медицинского страхования, железной дорогой, местными органами власти, федеральными службами края. Для ускорения документооборота используются системы электронно-цифровой подписи. В этом случае передача необходимых документов осуществляется за считанные секунды, а не дни, как прежде. И следует признать, что эта практика является общемировой.

В июле этого года Приморское отделение ПФР участвовало в работе международной конференции Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) в Москве, о которой хотелось бы сказать подробнее, поскольку дальнейшая оптимизация процесса социального обеспечения во многом перекликается с итогами конференции.

МАСО объединяет различные управленческие структуры 141 страны мира, занимающейся в разных формах социальной защитой. Ее цель - совершенствование технических и административных методов работы для улучшения социально-экономических условий жизни населения на основе принципа социальной справедливости. Конференция стала уникальным событием - руководители социальных служб из 34 стран мира обменялись опытом и своим видением развития социальной сферы в информационном обществе.

Информационные технологии в области социального обеспечения смогут изменить эту сферу кардинальным образом. В поле зрения участников конференции попали следующие темы: сотрудничество организаций, предоставляющих социальные услуги; информационный обмен между организациями; стандартизация социальных услуг, удешевление их стоимости. В целом же конференция смогла развить новое понимание культуры управления социальными процессами в ситуации изменяющихся общественных ожиданий. Длительные и сложные процедуры получения государственной помощи больше неприемлемы. Сегодня люди не хотят информировать многочисленные организации в случае смены места работы или жительства. Процедура бесконечного предоставления одних и тех же сведений в разные инстанции раздражает. Сектор государственных услуг должен гибко реагировать на потребности населения. Граждане хотят, чтобы социальное обеспечение было целостной системой, какое бы число государственных и частных организаций не было бы включено в систему предоставления услуг. Люди хотят иметь доступ к многочисленным услугам, выходящим за узкий спектр услуг, предоставляемых одной организацией.

На конференции были названы возможные пути решения назревших проблем: доступ сотрудников организаций-партнеров к единым базам данных, размещение комплексной информации в Интернете о возможности получать те или иные услуги, облегчающие доступ к обширному спектру услуг. Кстати, Отделение пенсионного фонда РФ по Приморскому краю так же, как и многие организации, работающие с нам, имеет свои информационные сайты.

С докладами выступили члены правительств стран-участниц, в частности министр здравоохранения и социального развития Михаил ЗУРАБОВ. Для всех собравшихся было очевидным, что традиционный разрыв между организациями, а также между государственным и частным сектором должен быть устранен. Успешное партнерство государственного и частного секторов в сфере общих услуг, подкрепленное совместимым друг с другом программным обеспечением, будет способствовать внедрению новых технологий и привлечению дополнительных инвестиций в сферу услуг социального обеспечения. Создание стандартного набора услуг, на что нацелены современные социальные законы, требует также внедрения общих схем обработки информации и обмена ею.

Таким образом, с внедрением новейших коммуникационных технологий мы имеем все возможности достичь главных целей - предоставления более качественных услуг, увеличения выплат, ответственного использования ресурсов. Думаю, это скоро станет заметным для всех клиентов Пенсионного фонда - пенсионеров, застрахованных лиц и их страхователей, то есть работодателей.

"Мы отмечаем международный День пожилого человека, чтобы аккумулировать энергию и внимание всех людей, организаций и государств к проблемам старшего поколения. С увеличением числа пенсионеров перед нами встают новые задачи, связанные с поиском нового образа жизни, способов работы и путей заботы друг о друге. И в этом ключе приятно отметить, что модели социального обеспечения в развитых и традиционных странах постепенно начинают сближаться", - отметил Александр Масловец.