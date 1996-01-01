www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Схему теплоснабжения поменяют

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня только две трети домов и предприятий Владивостока получают тепло от ТЭЦ-2. Остальные 30% теплоэнергии отпускается от котельных, в которых сжигается дорогостоящий мазут. В ближайшие годы эта схема будет изменена.

В 2006-2009 гг, согласно программе стратегического развития ОАО "Дальэнерго", предусмотрено построить новый тоннель, в котором будет проложена теплотрасса от Владивостокской ТЭЦ-2 до центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ). Это позволит перераспределить тепловую нагрузку - для ТЭЦ-2 она увеличится, а для мазутных котельных уменьшится.

- Наш проект позволит за счет максимального использования оборудования Владивостокской ТЭЦ-2, работающей на дешевом и экологичном угле, частично исключить из работы ВТЭЦ-1 и котельные "Северная-1" и "Северная-2", работающие на мазуте, - говорит начальник отдела информационной стратегии ОАО "Дальэнерго" Олеся ЛЕЩЕНКО. - Во-первых, будут сокращены топливные издержки ОАО "Дальэнерго": ориентировочно на 800 млн руб. ежегодно. Кроме этого, улучшится экологическая обстановка во Владивостоке, поскольку котельные выбрасывают гораздо больше загрязняющих веществ в атмосферу на единицу выработанной теплоэнергии, чем ТЭЦ-2. Но котельные никто не собирается демонтировать - они остаются в резерве, что повысит надежность схемы теплоснабжения города.

Реконструкцию магистральных тепловых сетей Владивостока стоимостью 1724 млн руб. предполагается осуществить за счет кредитных средств. Затраты на этот проект не отразятся на тарифе: кредитный заем будет возвращен за счет сэкономленных в результате внедрения проекта средств.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru