Схему теплоснабжения поменяют

Сегодня только две трети домов и предприятий Владивостока получают тепло от ТЭЦ-2. Остальные 30% теплоэнергии отпускается от котельных, в которых сжигается дорогостоящий мазут. В ближайшие годы эта схема будет изменена.

В 2006-2009 гг, согласно программе стратегического развития ОАО "Дальэнерго", предусмотрено построить новый тоннель, в котором будет проложена теплотрасса от Владивостокской ТЭЦ-2 до центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ). Это позволит перераспределить тепловую нагрузку - для ТЭЦ-2 она увеличится, а для мазутных котельных уменьшится.

- Наш проект позволит за счет максимального использования оборудования Владивостокской ТЭЦ-2, работающей на дешевом и экологичном угле, частично исключить из работы ВТЭЦ-1 и котельные "Северная-1" и "Северная-2", работающие на мазуте, - говорит начальник отдела информационной стратегии ОАО "Дальэнерго" Олеся ЛЕЩЕНКО. - Во-первых, будут сокращены топливные издержки ОАО "Дальэнерго": ориентировочно на 800 млн руб. ежегодно. Кроме этого, улучшится экологическая обстановка во Владивостоке, поскольку котельные выбрасывают гораздо больше загрязняющих веществ в атмосферу на единицу выработанной теплоэнергии, чем ТЭЦ-2. Но котельные никто не собирается демонтировать - они остаются в резерве, что повысит надежность схемы теплоснабжения города.

Реконструкцию магистральных тепловых сетей Владивостока стоимостью 1724 млн руб. предполагается осуществить за счет кредитных средств. Затраты на этот проект не отразятся на тарифе: кредитный заем будет возвращен за счет сэкономленных в результате внедрения проекта средств.