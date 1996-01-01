Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Закатать в асфальт
В этом году в краевом центре с подрядных организаций уже удержали 23 млн руб. за плохую работу. По мнению главы Хабаровска Александра СОКОЛОВА, это - очень мало, и требования нужно ужесточать, поскольку часто результаты труда наемных работников оставляют желать лучшего. В конце концов, подрядчики тоже в ответе за то, насколько хорошо город подготовится к зиме.
- Я три года назад на одном участке дороги подрядчиков чуть в том асфальте, который они положили, не оставил, - признался мэр 21 сентября на коллегии, посвященной подготовке города к зиме. - Сейчас, вроде, качественно стали класть, слой за слоем. Так же с железными дверями. Двери ставят, а утеплять кто будет? Из-за холода в подъездах мы теряем до 20% тепла в квартирах!
Впрочем, несмотря на некоторые неувязки с подрядчиками, дальневосточная столица, если верить бодрым рапортам чиновников, к зиме уже практически полностью готова. Почти 100% муниципального жилого фонда получили паспорта готовности к отопительному сезону. Никто из них не сомневается, что эту зиму, как, впрочем, и предыдущие, Хабаровск переживет без проблем.
Проблемы могут быть в других регионах. Как сообщили на селекторном совещании у полпреда президента по ДВФО Константина ПУЛИКОВСКОГО, на 20 сентября ни один из 10 регионов не имеет 100% готовности к зиме. И это несмотря на то, что кое-где отопительный сезон уже начался В Корякском автономном округе, например, из 55 котельных пока работают 40.
Полпред, как и хабаровский мэр, не скрывал своих эмоций, но уже по отношению к безалаберным представителям власти. Он также готов их куда-нибудь закатать, если они сорвут отопительный сезон.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"