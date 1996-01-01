Закатать в асфальт

В этом году в краевом центре с подрядных организаций уже удержали 23 млн руб. за плохую работу. По мнению главы Хабаровска Александра СОКОЛОВА, это - очень мало, и требования нужно ужесточать, поскольку часто результаты труда наемных работников оставляют желать лучшего. В конце концов, подрядчики тоже в ответе за то, насколько хорошо город подготовится к зиме.

- Я три года назад на одном участке дороги подрядчиков чуть в том асфальте, который они положили, не оставил, - признался мэр 21 сентября на коллегии, посвященной подготовке города к зиме. - Сейчас, вроде, качественно стали класть, слой за слоем. Так же с железными дверями. Двери ставят, а утеплять кто будет? Из-за холода в подъездах мы теряем до 20% тепла в квартирах!

Впрочем, несмотря на некоторые неувязки с подрядчиками, дальневосточная столица, если верить бодрым рапортам чиновников, к зиме уже практически полностью готова. Почти 100% муниципального жилого фонда получили паспорта готовности к отопительному сезону. Никто из них не сомневается, что эту зиму, как, впрочем, и предыдущие, Хабаровск переживет без проблем.

Проблемы могут быть в других регионах. Как сообщили на селекторном совещании у полпреда президента по ДВФО Константина ПУЛИКОВСКОГО, на 20 сентября ни один из 10 регионов не имеет 100% готовности к зиме. И это несмотря на то, что кое-где отопительный сезон уже начался В Корякском автономном округе, например, из 55 котельных пока работают 40.

Полпред, как и хабаровский мэр, не скрывал своих эмоций, но уже по отношению к безалаберным представителям власти. Он также готов их куда-нибудь закатать, если они сорвут отопительный сезон.