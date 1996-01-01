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Электрификацию островов остановили военные
Любые планы развития островных территорий Владивостока, будь то туризм, производство или просто улучшение качества жизни островитян, связаны с электрификацией островов. Сегодня электричество здесь есть только благодаря работе дизельных электростанций, а это означает отсутствие стабильности в электроснабжении, постоянные проблемы с обеспечением топливом и дороговизну энерготарифа. Появившаяся недавно надежда на стабильное и дешевое электроснабжение островов Русский и Попова разбилась о правосудие.
14 сентября 2005 г. апелляционная инстанция Арбитражного суда Приморского края оставила решение арбитражного суда от 22 июля 2005 г. без изменения - тогда был удовлетворен иск, заявленный военным прокурором ТОФ в защиту интересов государства - 1976 отделения морской инженерной службы к администрации края. Суд признал недействительным пункт 1 распоряжения губернатора Приморского края от 6.12.2004 г. № 657-р "О переводе расположенных на островах Русский и Попова лесных земель в нелесные земли, земель лесного фонда в земли иных категорий для строительства высоковольтного перехода о. Русский - о. Попова".
Администрации Приморского края и Владивостока безрезультатно попытались обжаловать это решение суда в апелляционном порядке.
Как сообщила "ЗР" помощник военного прокурора ТОФ Елена ШАРЛАЙ, в соответствии с пунктом 1 этого распоряжения из земель военного лесничества № 247 1976 ОМИС для государственных нужд на острове Русском были изъяты участки площадью 0,094 га и 15,2 га.
- Воздушный электропереход, - рассказывает сотрудник пресс-службы "Дальэнерго" Олеся ЛЕЩЕНКО, - снял бы проблему энергоснабжения островов полностью. Из города провода сначала протянули бы на Русский, а оттуда - на Попова. Люди были бы счастливы. Со своей стороны "Дальэнерго" сделало все, чтобы это произошло. Проект полностью готов. На его реализацию требуется около полугода. Но сегодня работы не ведутся из-за спора о земле. Оформление необходимых документов взяли на себя администрации города и края. Сегодня мы ждем, чем закончится этот спор, и надеемся на лучшее.
В чем именно интересы государства противоречат интересам жителей островов, "ЗР" объяснили в прокуратуре ТОФ.
Пункт 1 распоряжения губернатора, оказывается, не соответствует закону. Дело в том, что право пользования этими земельными участками возникло у Минобороны 50 лет назад благодаря Распоряжению Совета Министров СССР № 1885, а вообще эта земля является федеральной собственностью. Кроме того, оспариваемые участки относятся к землям лесного фонда, а расположенные на них леса - к первой группе. Согласно ст. 46 Лесного кодекса РФ, вопросы их изъятия относятся к полномочиям Российской Федерации.
Нужно было соответствующее решение правительства по представлению органа государственной власти субъекта РФ, согласованному с федеральным органом управления лесным хозяйством. Распоряжение губернатора представлением органа государственной власти субъекта РФ не является, поскольку не завизировано Правительством РФ. А законопроект о выводе земель Минобороны где-то застрял в кабинетах.
Такая вот коллизия.
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