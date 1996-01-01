Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Янки перепили русских
На Западе традиционно считается, что русские - самая пьющая нация в мире. Однако статистика показывает, что Америка в деле пьянства ничуть не уступает нашей стране, а, возможно, даже и превосходит ее.
По данным Министерства здравоохранения США, 14 млн американских граждан (или каждый 13-й совершеннолетний американец) - законченные алкоголики. Также несколько миллионов человек - еще не алкоголики, но заядлые пьяницы. Соответственно, примерно 120 тыс. американцев (из них 1,4 тыс. учащихся колледжей) каждый год падают жертвами зеленого змия - куда там оружию массового поражения Хусейна. Из них 26 тыс. умирают от хронических болезней, вызываемых алкоголизмом. Причиной 500 тыс. травм и 70 тыс. изнасилований, происходящих ежегодно, также является алкоголь. Алкоголь в крови был обнаружен и у 41% от общего числа погибших в ДТП в 2002 году.
Прагматичные американские чиновники подсчитали, что наркомания и алкоголизм граждан США ежегодно обходятся казне в $294 млрд, причем доля алкоголя в этой сумме - $185 миллиардов. Сюда входят медицинские расходы; затраты на ликвидацию последствий автоаварий, виновниками которых были пьяные водители; компенсации жертвам преступлений, которые были совершены в нетрезвом виде. Одни убытки от снижения производительности труда чего стоят.
Кстати, о преступлениях. 21% от общего числа заключенных американских тюрем попали за решетку "по пьяни" (тех, кто был "под кайфом", - всего 4%). Тех, кто совершил убийство и едва ли помнил о произошедшем на следующий день, - 40%.
Данные исследования, проведенного Federal Household Survey, показывают, что 48 млн американцев (из общего их числа в 282 млн) хотя бы раз в неделю пропускают рюмашку-другую. Еще 52 млн выпивают более основательно. Из общего количества выпивающих 32% напиваются "в стельку" хотя бы раз в год. А 53% опрошенных американцев утверждают, что среди их близких есть человек, имеющий проблемы с алкоголем.
Из всех алкогольных напитков американцы мужского пола предпочитают вовсе даже не виски, а... пиво (таких 66%), американки - вино (41%). На втором месте идут крепкие спиртные напитки, и в этом отношении американские женщины даже обгоняют мужчин - 26% против 18. Вино любят всего 12% американцев, а 30% американок сохраняют пристрастие к любимому мужскому напитку - пиву.
Проблемы с алкоголем затрагивают многих спортсменов, живущих в США. Олимпийский чемпион по фигурному катанию украинец Виктор ПЕТРЕНКО, как некогда и его российский коллега Алексей ЯГУДИН, однажды был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Несмотря на то что спортсмен выпил всего один бокал вина, ему не удалось пройти тест на алкоголь. Теперь ему надо будет посещать десятидневные "курсы трезвости".
Если в Америке пьют, по крайней мере, качественные алкогольные напитки, то в российской глубинке часто предпочитают политуру и одеколон. В связи с этим тверскому губернатору Дмитрию ЗЕЛЕНИНУ пришлось издать указ, запрещающий продажу спиртосодержащей косметики в больших емкостях. По словам главного санитарного врача Геннадия ОНИЩЕНКО, "в Тверской области выпивают столько жидкости для чистки ковров, сколько хватило бы на все ковры Саудовской Аравии".
Новости тематики
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
Новости раздела
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока