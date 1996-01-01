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Янки перепили русских

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Западе традиционно считается, что русские - самая пьющая нация в мире. Однако статистика показывает, что Америка в деле пьянства ничуть не уступает нашей стране, а, возможно, даже и превосходит ее.

По данным Министерства здравоохранения США, 14 млн американских граждан (или каждый 13-й совершеннолетний американец) - законченные алкоголики. Также несколько миллионов человек - еще не алкоголики, но заядлые пьяницы. Соответственно, примерно 120 тыс. американцев (из них 1,4 тыс. учащихся колледжей) каждый год падают жертвами зеленого змия - куда там оружию массового поражения Хусейна. Из них 26 тыс. умирают от хронических болезней, вызываемых алкоголизмом. Причиной 500 тыс. травм и 70 тыс. изнасилований, происходящих ежегодно, также является алкоголь. Алкоголь в крови был обнаружен и у 41% от общего числа погибших в ДТП в 2002 году.

Прагматичные американские чиновники подсчитали, что наркомания и алкоголизм граждан США ежегодно обходятся казне в $294 млрд, причем доля алкоголя в этой сумме - $185 миллиардов. Сюда входят медицинские расходы; затраты на ликвидацию последствий автоаварий, виновниками которых были пьяные водители; компенсации жертвам преступлений, которые были совершены в нетрезвом виде. Одни убытки от снижения производительности труда чего стоят.

Кстати, о преступлениях. 21% от общего числа заключенных американских тюрем попали за решетку "по пьяни" (тех, кто был "под кайфом", - всего 4%). Тех, кто совершил убийство и едва ли помнил о произошедшем на следующий день, - 40%.

Данные исследования, проведенного Federal Household Survey, показывают, что 48 млн американцев (из общего их числа в 282 млн) хотя бы раз в неделю пропускают рюмашку-другую. Еще 52 млн выпивают более основательно. Из общего количества выпивающих 32% напиваются "в стельку" хотя бы раз в год. А 53% опрошенных американцев утверждают, что среди их близких есть человек, имеющий проблемы с алкоголем.

Из всех алкогольных напитков американцы мужского пола предпочитают вовсе даже не виски, а... пиво (таких 66%), американки - вино (41%). На втором месте идут крепкие спиртные напитки, и в этом отношении американские женщины даже обгоняют мужчин - 26% против 18. Вино любят всего 12% американцев, а 30% американок сохраняют пристрастие к любимому мужскому напитку - пиву.

Проблемы с алкоголем затрагивают многих спортсменов, живущих в США. Олимпийский чемпион по фигурному катанию украинец Виктор ПЕТРЕНКО, как некогда и его российский коллега Алексей ЯГУДИН, однажды был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Несмотря на то что спортсмен выпил всего один бокал вина, ему не удалось пройти тест на алкоголь. Теперь ему надо будет посещать десятидневные "курсы трезвости".

Если в Америке пьют, по крайней мере, качественные алкогольные напитки, то в российской глубинке часто предпочитают политуру и одеколон. В связи с этим тверскому губернатору Дмитрию ЗЕЛЕНИНУ пришлось издать указ, запрещающий продажу спиртосодержащей косметики в больших емкостях. По словам главного санитарного врача Геннадия ОНИЩЕНКО, "в Тверской области выпивают столько жидкости для чистки ковров, сколько хватило бы на все ковры Саудовской Аравии".

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