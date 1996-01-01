В МГУ будут играть в ООН

Для проведения международной деловой игры MUNA (Модель Организации Объединенных Наций) в Морской государственный университет прибыла австралийская команда.

В ее составе 20 человек. Игра состоится 21-22 сентября. Она строится по принципу заседаний в ООН. Попытаться решить наболевшие вопросы, не ущемляя интересы своей страны, но и уважая позицию соседей, - задача игры, поставленная перед участниками. И если в настоящей ООН сложные темы часто приводят участников дебатов к тупиковым вариантам, то, может быть, у юных делегатов MUNA получится достичь консенсуса.