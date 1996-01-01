Морская наука празднует юбилей

27 сентября исполняется 80-лет Тихоокеанскому научно-исследовательскому рыбохозяйственному центру (ТИНРО). Поздравить представителей науки приедут множество российских и иностранных гостей. Ожидается прибытие представителей Федерального агентства по рыболовству, а откроет праздничные мероприятия губернатор края Сергей ДАРЬКИН.

Досье Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр основан в 1925 г. как Тихоокеанская научно-промысловая станция (ТОНС). ТОНС быстро развивалась и в 1928 г. была реорганизована в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства (ТИРХ), а в 1934 г. ТИРХ стал Тихоокеанским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). В 1932 г. были созданы отделения института на Камчатке и Сахалине, в 1933 г. - в Хабаровске, в 1959 - в Магадане, а в 1994 - в Анадыре. В 1995 г. институт стал Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром (ТИНРО - Центром).

Сегодня ученые осуществляют координацию рыбохозяйственных научных исследований на Дальнем Востоке, разрабатывают и реализуют единую стратегию рыбохозяйственной науки в Тихоокеанском бассейне. Исследования ТИНРО-Центра охватывают широкий спектр научных дисциплин и подкреплены огромным объемом экспедиционных данных о состоянии и динамике морских экосистем, глобальных климатических процессах, антропогенном воздействии на морские биологические ресурсы.

Направления деятельности включают также контроль за состоянием запасов промысловых объектов (на бассейне прогнозируется около 350 единиц запаса), экологическим равновесием в районах промысла, изучение биологической продуктивности ДВ морей и открытых вод Тихого океана. Здесь создаются биотехники и технологии разведения и выращивания рыб, беспозвоночных, водорослей, разрабатываются современные орудия и способы лова, новые технологии переработки гидробионтов, изучается пищевая и техническая ценность объектов промысла.

Для проведения научно-исследовательских работ ТИНРО-Центр имеет современное научное оборудование, биостанции, экспериментальные производства. Пищевые продукты и биопрепараты, выпускаемые центром на основе наукоемких технологий, с успехом реализуются на Дальнем Востоке и далеко за его пределами.

В состав ТИНРО-Центра входят океанариум и дельфинарий, где отрабатываются режимы содержания морских животных и рыб в искусственных условиях. При центре имеется аспирантура, совет по защитам кандидатских и докторских диссертаций. Сегодня ТИНРО-Центр - самая крупная рыбохозяйственная научно-исследовательская организация России, в которой сосредоточены основные высококвалифицированные кадры (из них 156 кандидатов и 18 докторов наук).