Жителям Приморья надо молиться на теплую зиму

В преддверии осенней сессии Законодательного собрания Приморского края депутатские комитеты проводят собственные заседания, на которых формируют профильные предложения по общей повестке. Как правило, за период депутатских каникул накапливается такое количество вопросов, что предложения каждого из комитетов нельзя назвать проходными или формальными.

Комитет по природопользованию, например, 28 сентября намерен еще раз возвратиться к проблеме эпидемии ящура. Комитет по региональной политике собирается выносить на обсуждение ЗС кандидатуру краевого прокурора. Однако, при всем уважении к этим комитетам, полагаем, что главными вопросами предстоящего заседания ЗС станут обсуждение проекта бюджета в первом чтении, а также ход подготовки к новому отопительному сезону.

Недавние публичные заявления полпреда Константина ПУЛИКОВСКОГО о том, что непростая ситуация с подготовкой к отопительному сезону не касается, в частности, Приморья, откровенно говоря, вызывает некоторое недоумение. Конечно, положение в крае многим лучше, чем в той же Корякии, фигурирующей в комментариях полпреда как зона едва ли не чрезвычайного бедствия, но и идеальным его также не назовешь. И дело тут не только в традиционных опасениях за работу ЖКХ под патронажем "Примтеплоэнерго". Проблема в том, что резкий скачок цен на нефтепродукты Приморье ощутило на себе гораздо раньше, чем другие дальневосточные регионы. Пока наши соседи еще только начинают обсуждать вопросы компенсации новых цен на дизельное топливо и мазут, север Приморья все лето прожил в режимном энергообеспечении, а сегодня приблизился к реальной угрозе полной остановки дизельных электростанций.

Во всяком случае, на бодрый рапорт 1 октября о плановом завершении подготовки к отопительному сезону северных районов Приморья рассчитывать уже не приходится. Компании, победившие в июньских тендерах на поставки нефтепродуктов для нужд краевого ЖКХ, сегодня наотрез отказываются поставлять топливо по летним ценам.

С одной стороны, поставщиков понять не сложно. Не могут же они работать себе в убыток, если, по данным департамента ЖКХ краевой администрации, с января по август 2005 г. в Приморском крае цены на дизельное топливо выросли с 12950 до 17000 руб./т, а на топочный мазут с 4100 до 7500 руб./т. То есть рост цен на оба вида жидкого топлива составил, соответственно, 31% и 83%.

Добавьте сюда новые транспортные расходы, которые даже с учетом понижающего тарифа при доставке топочного мазута энергоснабжающим предприятиям уже увеличились с 1 августа 2005 г., и логика наших поставщиков становится абсолютно понятной.

Непонятно только, почему из года в год край наступает на одни и те же грабли в виде незапланированных расходов бюджета на компенсацию новых цен на топливо. Эта тема уже обсуждалась в прошлом году на заседаниях ЗС. Но воз, как говорится, и ныне там. Проблема усугубляется тем, что нынешний, вполне ожидаемый скачок цен на нефть оказался гораздо серьезнее прошлогоднего, и теперь без финансовой помощи федерального центра нам не обойтись. Конечно, рост цен на топливо носит не локальный характер, но каждый регион имел возможность смягчить последствия за счет его более ранних поставок. Тем более что и о повышении железнодорожных тарифов, и о прогнозных сценариях развития ситуации на нефтяном рынке было известно заранее. Теперь же для завершения плановой подготовки к отопительному сезону требуется около миллиарда рублей, общая сумма корректировки расходов на ЖКХ составляет почти 2,5 млрд, и компенсация цен на жидкое топливо занимает в этих расходах главенствующее положение.