Владивостокские трамваи парализуют город

В пятницу, примерно около девяти часов утра, во Владивостоке, напротив гипермаркета "В-Лазер" (остановка "Дальпресс") седельный тягач "ЛиАЗ" с 20-футовым контейнером зацепил провод, оборвал его и всей своей тушей перегородил дорогу...

Все бы ничего, если бы эта авария была разовым недоразумением. Но эти обрывы буквально стали системой, с тех пор как после реконструкции рельсового полотна трамваи вышли на линию.

По нашим скромным подсчетам, за две последние недели это уже восьмая авария с контактной сетью на участке, не превышающем и 200 метров. Добавим к этому за обозначенный период пару обрывов в районе ост. "Некрасовская", еще парочку - на Семеновской - и получим полную дорожную анархию на Океанском проспекте и ул. Алеутской. Но самой тяжелая ситуация складывается именно на "Дальпрессе".

Крупный торговый центр, большое количество административных зданий, огромный полиграфический центр - все это и без того превращает дорожное движение в этом районе в большую проблему. Ко всему прочему энергетики на объездной дороге по ул. Авроровской меняют трубы, что превратило участок дороги по Океанскому проспекту от Первореченского рынка до Покровского парка в центральную магистраль без права на альтернативу.

Как признают те, кто живет и работает в районе остановки общественного транспорта "Дальпресс", для них день начинает с томительного ожидания в пробке. Практически каждое утро тягачи с негабаритным грузом рвут в этом месте контактные провода.

Первыми, кого хочется линчевать, ежедневно простаивая в этих заторах, так это владельцев ненадежной контактной сети - трамвайно-троллейбусное управление. Его провод, трамваи, проблемы и с тем, и другим, а посему - геть с улицы! Так считает подавляющее число автолюбителей. После того как транспортные перевозки отдали на откуп частному бизнесу, трамвай, по сути дела, превратился в электрический анахронизм. На фоне постоянных проблем с сетью социальная направленность трамваев и троллейбусов воспринимается как кошмарный пережиток прошлого. Горячие головы не только из числа жителей Владивостока, но и властных структур всех уровней уже предлагали убрать трамваи с Океанского проспекта и улицы Светланской. Но на это городские власти пойти не могут в силу ряда причин, которые хорошо известны.

С другой стороны, так ли виноваты трамваи в этом дорожном бардаке? Когда сеть в порядке, движение пусть медленно, но идет, трамваи практически незаметны. По сравнению с автобусами их в десятки раз меньше. Может быть, дело в "консерватории", т.е. для начала необходимо организовать движение, сообразуясь не с наличием уже существующей дорожной сети, а строительством новых дорог и развязок.

План строительства дороги вдоль побережья Амурского залива существует, но, чтобы его сдвинуть с мертвой точки, необходимо порядка 2,5 млрд руб. Два месяца назад специалисты дирекции по стратегическому развитию и отдела маркетинга ОАО "Владивостокский морской торговый порт" уже обсуждали перспективы строительства дороги вдоль Амурского залива. Напомним, что магистраль, больше предназначенная для контейнерных автоперевозок, должна связать проспект 100-летия в районе ост. "Молодежная" до ул. Фонтанная, далее с проходом над железной дорогой на ул. Пограничную - ул. Набережную, ул. Станюковича с выходом через Крестовский путепровод в район южной проходной ОАО "ВМТП". По мнению портовиков, в таком строительстве незаинтересованных нет. В выгоде все, но... пока нет сметы, а без нее у "второй стройки века" нет вожаков. А пока подвижек в этом нет, считают в ТТУ, необходимо беспрекословно выполнять те предписания, что уже существуют.

Согласно инструкции разрешениями на провоз грузов высотой до четырех метров ведает городской отдел благоустройства, и получить ее не представляет труда. Другой вопрос - когда высота груза свыше 4,5 метра. Для этого уже необходимо согласовывать свои планы по транспортировке высоких грузов с ТТУ, которое выдает разрешение, одновременно предоставляя специалистов-электриков и специальную машину сопровождения. Разовое разрешение стоит порядка 1,5-2 тыс. руб., но, как сказала "ЗР" главный инженер ТТУ Алла СТЕЛЬНИКОВА, бизнесмены не спешат их получать, от этого и происходят постоянные аварии. Запретить пользоваться этой дорогой большегрузному транспорту они не могут и только уповают на возмещение ущерба и ГИБДД, которая может лишить компанию-перевозчика грузовой лицензии.

Кстати, штраф за нарушения правил перевозки "крупногабарита" составляет от восьми до 100 тыс. рублей плюс издержки ТТУ на ремонт и восстановление контактной сети да упущенную выгоду от перевозки пассажиров.