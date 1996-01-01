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Зимой автобусы вновь могут остановиться
В том, что автотранспортные предприятия Владивостока в ближайшее время захотят поднять цены на проезд по городу, сомнений нет. Ни у горожан, ни у чиновников. Мэрия - против. Горожане - тоже. "За" - только те, кому их возить.
По заверению некоторых руководителей владивостокских АПТ, на следующей неделе они выйдут с предложением в администрацию города с просьбой повысить цены за проезд в городском транспорте. В крайнем случае, это произойдет в конце сентября. И аргументы у них весомые. Обоснование уже подготовлено. По следующей схеме. Все АТП подают свои обоснования по повышению тарифов на проезд в управление транспорта горадминистрации. Там их рассматривают. Если согласятся, то передают в Региональную энергокомиссию. А там уже решают: а так ли уж необходимо повышать тарифы?
По сведениям "ЗР", краевой администрацией разработана стандартная таблица для обоснования тарифов на пассажирские перевозки для всех краевых АТП - нужно лишь вставить в нее цены на те или иные составляющие, которые претерпели изменения за указанный период. К примеру, цена на дизтопливо в феврале не превышала 15 рублей за литр, сегодня она выросла на 2,5-3 руб. Стоимость одного автобуса из Кореи сегодня около $20 тыс. В начале года "Daewoo" можно было приобрести за $12 тыс. Кроме того, запчасти, масла и т.д. Так же власти требуют повышения заработной платы для сотрудников АТП. Например, для водителей с 5,5 до 7,5 тыс. руб.
Когда в феврале подняли тарифы на проезд в городских автобусах, финансовая ситуация на владивостокских АТП немного стабилизировалась. Заработную плату водителям подняли с 3,5 до 5,5 тыс. Появилась возможность перевозить 21 категорию льготников. Под гарантии благополучия начали приобретать автобусы. Только в ООО "Ранер" появилось порядка 20 новеньких "корейцев". Не было проблем с ГСМ и запчастями. Сегодня ситуация другая.
Прогнозы аналитиков не радужные. Они предполагают, что до конца года стоимость горючего возрастет еще процентов на 30. Руководители АТП забеспокоились. Но выходить с предложениями в администрацию спешить не стали. Толку от того, что сегодня они рассчитают тарифы, а в конце месяца цены на "соляру" опять возрастут.
ДосьеПо соглашению между администрацией Владивостока и автоперевозчиками в течение 2005 г. изменять тарифы на проезд в городском транспорте можно дважды. Одно повышение было в феврале - с 5 до 7 руб. за поездку. Согласно краевому закону Приморского края с 2006 г. решение о тарифах на проезд в городском транспорте будет принимать губернатор края.
"Если до середины зимы тарифы не поднимут хотя бы до 10 руб., мы просто не сможем вывезти автобусы в город", - говорит директор ООО "Ранер" Игорь КОНЕВ. Впрочем, по его мнению, есть и другое решение проблемы.
"Сократите количество льготников, - поддерживают его все автоперевозчики, и мы не будем просить о повышении тарифов". По подсчетам аналитиков предприятия АТП ООО "Ранер", порядка 60% пассажиров - льготные категории. Их количество возросло осенью, когда дети пошли в школу, между тем поток пенсионеров еще не сократился. За проезд льготников для автопредприятий из городского бюджета предусмотрена компенсация. Но деньги поступают нерегулярно. Например, в нынешнем году АТП ООО "Этикет-ДВ" вместо обещанных 20 млн руб. перечислили только 4 млн. Впрочем, и обещанные деньги не смогут покрыть всех расходов на льготников. Сегодня выделяемая из бюджета сумма на одного человека в квартал составляет 36 руб.
Но у администрации города пока позиция твердая - цены на проезд не повышать до конца года. А в следующем году пусть у губернатора голова болит.
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