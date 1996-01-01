Тавричанка наконец напьется

Очистные и восстановительные работы, проводимые на Давыдовском водохранилище - основном источнике питьевой воды шахтерского поселка, в самом разгаре.

Как сообщил "ЗР" глава сельского поселения пос. Тавричанка Григорий ЗУБЦОВ, уже до первых холодов бесперебойное водоснабжение будет полностью восстановлено.

Пока вода подается с перерывами и ее состояние далеко от идеальной. Особенно сильно режимное водоснабжение бьет по "пригороду" Тавричанки - поселку Девятый вал.

На сегодняшний день жители этого рыбацкого района видят воду не больше 12 часов в сутки: в течение дня по выходным и с 8 часов вечера до 8 часов утра в рабочие дни.