Стюардесса по имени Люда

Людмила ШКРЕБНЕВА никогда не думала о том, что судьба уготовила ей сложную роль - первой леди страны. Она не похожа на светскую львицу: в отличие от западных первых леди, она любит свитера, а не элегантные костюмы и драгоценности. Она мечтала о тихой и спокойной семейной жизни, хотела быть просто любящей женщиной...

Школьные годы

Корни Людмилы ПУТИНОЙ идут из Брянской области. Здесь в Стародубском районе, в деревне Шняки, родился ее отец - Александр Аврамович ШКРЕБНЕВ. Он был старшим сыном в семье и потому рано принялся помогать родителям по хозяйству и на полях. После окончания школы отец Людмилы немного поработал в колхозе, а затем его призвали в армию. Оказался он в Калининграде, женился, а 6 января 1957 года, в сочельник, у него родилась дочь Людмила.

Людмила Шкребнева окончила калининградскую среднюю школу. В этой же школе в 1968 году окончил восьмилетку и ушел в мореходное училище хорошист Олег ГАЗМАНОВ, а в 83-м с удовлетворительным поведением, но "пятеркой" по пению вышла в свет Лада ДЭНС. С Ладой, тогда еще ВОЛКОВОЙ, за одной партой сидела младшая сестра Людмилы - Ольга.

Люда была заводилой, хорошисткой и активной комсомолкой. Она прекрасно декламировала стихи. На конкурсах чтецов, посвященных праздникам 9 мая и 7 ноября, всегда получала грамоты за первое место. В 1975 году 10 "Б" решил вместе отпраздновать Новый год. И Люда Шкребнева пригласила всех, человек тридцать, к себе домой. Ее папа с мамой куда-то ушли, и класс "оторвался".

Ленинградский период

Заветной мечтой Людмилы было стать актрисой. В районном драмкружке Дома пионеров она переиграла все женские роли в спектаклях по школьной программе, а их было немало: "Ревизор", "Вишневый сад", чеховские рассказы, русские народные сказки. На выпускном вечере "классная" спросила у Люды о планах на будущее. Та ответила: "Поеду поступать на актерский факультет"... Ближе всего был Ленинград, и она едет в город на Неве и подает документы на актерский факультет. Успешно проходит конкурсный отбор, но срезается на одном из экзаменов.

Возвращаться домой было тяжело, но Люда не привыкла прятаться. Год был потерян, и, чтобы не висеть на шее у родителей, она идет работать. Кем только за этот год ей не пришлось побывать! И почту разносила, и учеником токаря-револьверщика на калининградском заводе "Торгмаш" подрабатывала. Потом была санитаркой в городской больнице, руководителем драмкружка в Доме пионеров, аккомпаниатором. Вместе с первой учительницей поставила несколько пьес и, конечно же, играла в спектаклях. Но мысль о высшем образовании она не оставила. Вместе со своими друзьями Русланом ЗЕНЬКО и Юрой АБРОСЬКИНЫМ Людмила готовится к поступлению в Калининградский технический институт. Математикой и физикой занимались все вместе, собирались у Людмилы. Она поступила в Калининградский технический институт, но потом на втором курсе бросила учебу и пошла работать бортпроводницей в службу бортпроводников Калининградского объединенного авиаотряда.

В службе бортпроводников, куда Людмила пришла в начале 80-х и проработала очень недолго, до сих пор трудится ее младшая сестра. Авиаотряд и выдал Людмилу замуж за будущего президента, выделив краткосрочную путевку в ленинградский дом отдыха. Заметный вклад в рождение семьи Путиных внес и Аркадий РАЙКИН, поскольку именно на его концерте Люся и Вова увидели друг друга. Вова в то время учился на юрфаке Ленинградского университета.

Женитьба

Приехав с подружкой в Ленинград и отправившись на концерт Аркадия Райкина, у театральных касс на ступеньках театра Ленсовета она познакомилась со своим будущим мужем. Владимир ей сразу понравился: спортивен и строен, тонкие черты лица, хотя общий рисунок лица не запоминающийся, впрочем, как и положено сотруднику КГБ.

Судя по всему, обаяние Путина заставило Людмилу пересмотреть свои мечты о Москве и об актерской карьере. К моменту выбора окончательной профессии германские перспективы будущего супруга были уже определены, поскольку Люда решила изучать немецкий язык. Но на филфаке Ленинградского университета, подготовительное отделение которого она окончила, "немецких" мест на всех желающих не хватило, и специальностью Людмилы (тогда еще Шкребневой) стали испанский язык и литература. Однако, как и ожидалось, немецкого языка, да и самой Германии ей избежать не удалось.

Поженились они через три года после знакомства, 28 июля 1983 года. Владимир тогда уже служил в Первом главном управлении КГБ, в службе внешней разведки. Жить молодые перебрались к родителям мужа, на проспект Стачек. Жили небогато, поскольку Путины-старшие, равно как и семья Шкребневых, людьми были простыми, с пролетарскими биографиями. В родительском доме Владимир Путин с женой жили до тех пор, пока его не перевели в Москву.

В ленинградский период жизни Путиных вклинились три года командировки Владимира Владимировича в Германию, где Людмиле удалось выучить немецкий. После возвращения в Ленинград она некоторое время даже преподавала немецкий на курсах иностранных языков при ЛГУ.

Слухи

Имея водительские права, очень любила водить машину, но в начале 90-х попала в тяжелую аварию. Врачи определили у нее закрытый перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. После обнаружился еще и перелом основания черепа. Поправлялась Людмила тяжело. Два года ушло на реабилитацию После этого за руль она практически не садится.

У Путиных две дочки-погодки, и обе названы в честь бабушек. Старшая - Катя, младшая - Мария. После переезда в Москву Людмила не работает, занимается воспитанием дочерей.

Как объяснял окружению Владимир Путин, его жена никогда не стремилась прославиться. Она очень дорожила тем, что, будучи женой премьера, могла спокойно ходить по улицам Питера и Москвы, не боясь быть узнанной. Одно время в России ходили слухи о неблагополучии в президентской семье. Говорили, что "любовь меж них" давно кончилась, и только страх Путина испортить карьеру вынуждал Людмилу и Владимира сохранять видимость дружной семьи. Говорили, что "кремлевская команда, доставшаяся Путину в наследство от первого президента России, решила, что Людмила недостаточно представительна для роли первой леди, и даже подобрала уже на ее место нескольких кандидаток". Распускали слухи о некоей болезни, которая мешала Людмиле соответствовать новой роли ее мужа. Ходили слухи и о том, что у Людмилы не сложились отношения с одним из близких к Кремлю олигархов, за что он теперь и мстит ей с помощью чиновников из президентской администрации.

Впрочем, слухи - дело обычное. Первым леди в России традиционно не везет, и столь же традиционно дискредитирующие слухи о них рождает ближайшее окружение руководителей государства. Так было с Раисой ГОРБАЧЕВОЙ. Так было с Наиной ЕЛЬЦИНОЙ, которой, впрочем, "повезло", так как большая часть кремлевских измышлений досталась ее дочери Татьяне. Теперь очередь Людмилы Путиной.