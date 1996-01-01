Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стюардесса по имени Люда
Людмила ШКРЕБНЕВА никогда не думала о том, что судьба уготовила ей сложную роль - первой леди страны. Она не похожа на светскую львицу: в отличие от западных первых леди, она любит свитера, а не элегантные костюмы и драгоценности. Она мечтала о тихой и спокойной семейной жизни, хотела быть просто любящей женщиной...
Школьные годы
Корни Людмилы ПУТИНОЙ идут из Брянской области. Здесь в Стародубском районе, в деревне Шняки, родился ее отец - Александр Аврамович ШКРЕБНЕВ. Он был старшим сыном в семье и потому рано принялся помогать родителям по хозяйству и на полях. После окончания школы отец Людмилы немного поработал в колхозе, а затем его призвали в армию. Оказался он в Калининграде, женился, а 6 января 1957 года, в сочельник, у него родилась дочь Людмила.
Людмила Шкребнева окончила калининградскую среднюю школу. В этой же школе в 1968 году окончил восьмилетку и ушел в мореходное училище хорошист Олег ГАЗМАНОВ, а в 83-м с удовлетворительным поведением, но "пятеркой" по пению вышла в свет Лада ДЭНС. С Ладой, тогда еще ВОЛКОВОЙ, за одной партой сидела младшая сестра Людмилы - Ольга.
Люда была заводилой, хорошисткой и активной комсомолкой. Она прекрасно декламировала стихи. На конкурсах чтецов, посвященных праздникам 9 мая и 7 ноября, всегда получала грамоты за первое место. В 1975 году 10 "Б" решил вместе отпраздновать Новый год. И Люда Шкребнева пригласила всех, человек тридцать, к себе домой. Ее папа с мамой куда-то ушли, и класс "оторвался".
Ленинградский период
Заветной мечтой Людмилы было стать актрисой. В районном драмкружке Дома пионеров она переиграла все женские роли в спектаклях по школьной программе, а их было немало: "Ревизор", "Вишневый сад", чеховские рассказы, русские народные сказки. На выпускном вечере "классная" спросила у Люды о планах на будущее. Та ответила: "Поеду поступать на актерский факультет"... Ближе всего был Ленинград, и она едет в город на Неве и подает документы на актерский факультет. Успешно проходит конкурсный отбор, но срезается на одном из экзаменов.
Возвращаться домой было тяжело, но Люда не привыкла прятаться. Год был потерян, и, чтобы не висеть на шее у родителей, она идет работать. Кем только за этот год ей не пришлось побывать! И почту разносила, и учеником токаря-револьверщика на калининградском заводе "Торгмаш" подрабатывала. Потом была санитаркой в городской больнице, руководителем драмкружка в Доме пионеров, аккомпаниатором. Вместе с первой учительницей поставила несколько пьес и, конечно же, играла в спектаклях. Но мысль о высшем образовании она не оставила. Вместе со своими друзьями Русланом ЗЕНЬКО и Юрой АБРОСЬКИНЫМ Людмила готовится к поступлению в Калининградский технический институт. Математикой и физикой занимались все вместе, собирались у Людмилы. Она поступила в Калининградский технический институт, но потом на втором курсе бросила учебу и пошла работать бортпроводницей в службу бортпроводников Калининградского объединенного авиаотряда.
В службе бортпроводников, куда Людмила пришла в начале 80-х и проработала очень недолго, до сих пор трудится ее младшая сестра. Авиаотряд и выдал Людмилу замуж за будущего президента, выделив краткосрочную путевку в ленинградский дом отдыха. Заметный вклад в рождение семьи Путиных внес и Аркадий РАЙКИН, поскольку именно на его концерте Люся и Вова увидели друг друга. Вова в то время учился на юрфаке Ленинградского университета.
Женитьба
Приехав с подружкой в Ленинград и отправившись на концерт Аркадия Райкина, у театральных касс на ступеньках театра Ленсовета она познакомилась со своим будущим мужем. Владимир ей сразу понравился: спортивен и строен, тонкие черты лица, хотя общий рисунок лица не запоминающийся, впрочем, как и положено сотруднику КГБ.
Судя по всему, обаяние Путина заставило Людмилу пересмотреть свои мечты о Москве и об актерской карьере. К моменту выбора окончательной профессии германские перспективы будущего супруга были уже определены, поскольку Люда решила изучать немецкий язык. Но на филфаке Ленинградского университета, подготовительное отделение которого она окончила, "немецких" мест на всех желающих не хватило, и специальностью Людмилы (тогда еще Шкребневой) стали испанский язык и литература. Однако, как и ожидалось, немецкого языка, да и самой Германии ей избежать не удалось.
Поженились они через три года после знакомства, 28 июля 1983 года. Владимир тогда уже служил в Первом главном управлении КГБ, в службе внешней разведки. Жить молодые перебрались к родителям мужа, на проспект Стачек. Жили небогато, поскольку Путины-старшие, равно как и семья Шкребневых, людьми были простыми, с пролетарскими биографиями. В родительском доме Владимир Путин с женой жили до тех пор, пока его не перевели в Москву.
В ленинградский период жизни Путиных вклинились три года командировки Владимира Владимировича в Германию, где Людмиле удалось выучить немецкий. После возвращения в Ленинград она некоторое время даже преподавала немецкий на курсах иностранных языков при ЛГУ.
Слухи
Имея водительские права, очень любила водить машину, но в начале 90-х попала в тяжелую аварию. Врачи определили у нее закрытый перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. После обнаружился еще и перелом основания черепа. Поправлялась Людмила тяжело. Два года ушло на реабилитацию После этого за руль она практически не садится.
У Путиных две дочки-погодки, и обе названы в честь бабушек. Старшая - Катя, младшая - Мария. После переезда в Москву Людмила не работает, занимается воспитанием дочерей.
Как объяснял окружению Владимир Путин, его жена никогда не стремилась прославиться. Она очень дорожила тем, что, будучи женой премьера, могла спокойно ходить по улицам Питера и Москвы, не боясь быть узнанной. Одно время в России ходили слухи о неблагополучии в президентской семье. Говорили, что "любовь меж них" давно кончилась, и только страх Путина испортить карьеру вынуждал Людмилу и Владимира сохранять видимость дружной семьи. Говорили, что "кремлевская команда, доставшаяся Путину в наследство от первого президента России, решила, что Людмила недостаточно представительна для роли первой леди, и даже подобрала уже на ее место нескольких кандидаток". Распускали слухи о некоей болезни, которая мешала Людмиле соответствовать новой роли ее мужа. Ходили слухи и о том, что у Людмилы не сложились отношения с одним из близких к Кремлю олигархов, за что он теперь и мстит ей с помощью чиновников из президентской администрации.
Впрочем, слухи - дело обычное. Первым леди в России традиционно не везет, и столь же традиционно дискредитирующие слухи о них рождает ближайшее окружение руководителей государства. Так было с Раисой ГОРБАЧЕВОЙ. Так было с Наиной ЕЛЬЦИНОЙ, которой, впрочем, "повезло", так как большая часть кремлевских измышлений досталась ее дочери Татьяне. Теперь очередь Людмилы Путиной.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"