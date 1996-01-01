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"Владморпасс" пора спасать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прибрежные пассажирские морские перевозки во Владивостоке лихорадит уже не первый год. Городская администрация обвиняет предприятие в неэффективной работе. То, в свою очередь, жалуется на отвратительное финансирование и растущую задолженность со стороны "серого" дома.

В итоге "Владморпасс" не смог обеспечить в полном объеме налоговые платежи в бюджет, и на минувшей неделе краевой арбитражный суд вынес решение о введении на предприятии внешнего наблюдения сроком на 7 месяцев. Временным управляющим утвержден Михаил СМОЛИК.

С заявлением о признании банкротом ООО "Местные морские пассажирские перевозки - Владморпасс" в суд обратилась Федеральная налоговая служба России в лице налоговой инспекции по Ленинскому району. Представленные суду документы подтвердили наличие долгов перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере около 16,5 млн руб.

Перевозчику подкинули деньжат

- Ничего страшного в этом нет, - заявил корреспонденту "ЗР" заместитель начальника транспортного отдела администрации Владивостока Владимир КУЛИКОВ. - "Владморпасс" уже пытались банкротить, но сейчас мы улучшили финансирование предприятия и вопрос о банкротстве не стоит. А внешний управляющий проанализирует работу компании-перевозчика и, возможно, сможет ее улучшить, что будет выгодно как нам, так и "Владморпассу".

В самой же компании к введению внешнего управления отношение неоднозначное.

- С одной стороны, без согласования с внешним управляющим нам не разрешается совершать крупные сделки, что в принципе может помешать нормальной работе, - замечает технический директор ООО "Владморпасс" Владимир ЗАКОССОВСКИЙ. - Но, с другой стороны - с появлением "смотрящего" от нас отстали судебные приставы, которые до этого пытались арестовать наше имущество. Мы надеемся что предложения внешнего управляющего будут в том числе и в пользу "Владморпасса". Ведь одно дело, когда мы чего-то требуем от городской администрации, и совсем другое - когда это делает сторонний неангажированный человек. К тому же, у мэрии нет своих специалистов по морским перевозкам, которые могли бы определить, хорошо или плохо мы работаем.

Как считают представители "Владморпасса", позиция городской администрации по отношению к перевозчику за последнее время стала разумнее. Например, если ранее на второе полугодие 2005 г. в городском бюджете было запланировано всего 9 млн руб., то сейчас дотацию увеличили до 21 млн.

- Эта сумма дает нашему коллективу уверенность в стабильной работе, - полагает Владимир Закоссовский. - В целом политика по отношению к нам со стороны администрации не вполне последовательна, но по крайней мере сейчас они не против сотрудничества с нами.

Весной этого года речь шла о том, чтобы вообще отстранить "Владморпасс" от прибрежных перевозок. Но потом администрация Владивостока все же заключила с предприятием договор на второе полугодие.

- Весной мы проводили переговоры с Владивостокским морским торговым портом, - говорит Владимир Куликов, - и портовики, в принципе, были готовы передать нам флот, который используется в прибрежных пассажирских перевозках. Но мы не можем это сделать безболезненно для города. Ведь передача флота - это длительная процедура переоформления лицензий, в это время суда не могут выходить в море. Ясно, что это может нарушить сообщение с островами.

Альтернативы нет

Если автобусных компаний в городе более двадцати, и между ними есть определенная конкуренция, то "Владморпасс" - фактически монополист.

Поэтому городская администрация зачастую вынуждена соглашаться на условия перевозчика, даже если мэрию они не вполне устраивают.

- Увы, но альтернативы "Владморпассу" сейчас нет, - замечает Владимир Куликов. - И мы вынуждены с ними сотрудничать. Но по ряду позиций нам не удается найти с ними общий язык. Например, чтобы на предприятии покончили с воровством - когда машины и пассажиры едут без билетов, а деньги суют непосредственно контролеру. Также мы не можем по сей день достичь договоренности по перевозкам льготников. Ведем переписку в течение полугода, но все без толку.

Да и жалобы перевозчика на тяжелое финансовое положение не всегда оправданы. Например, летом "Владморпасс" проводит прогулочные коммерческие рейсы. Это все замечательно, но при этом страдают жители островов - ведь для них рейсов становится меньше! И если на свои расходы они постоянно жалуются, то о прибыли от коммерческих прогулочных рейсов скромно умалчивают.

- Именно доходы от коммерческих рейсов позволили нам обеспечить навигацию летом, когда пассажиропоток традиционно возрастает, - возражает Владимир Закоссовский.

Сейчас на прибрежных линях работают всего три судна - один катер и два парома, тогда как в советские времена их было более десятка. Этого количества остро не хватает. Если на Русский и Попова все же проводятся регулярные рейсы, то на о. Рейнеке они прекратились еще с 1 сентября прошлого года.

- В этом году мы проводили конкурс, но никто так и не согласился возить пассажиров на Рейнеке на тех условиях что мы предлагали, - говорит Владимир Куликов. - С середины июля катер выполняет рейс между Рейнеке и островом Попова. Но понятно, что это только временное решение проблемы.

Впрочем, и на о. Попова рейсов недостаточно. Жители острова хотят уезжать во Владивосток утром и приезжать вечером. Для этого необходимо, чтобы было два рейса в день, сейчас же выполняется один.

- Без увеличения количества судов на линях решить проблему с перевозками невозможно, - убежден Владимир Закоссовский. - Чтобы восстановить нормальную работу на основных линиях, нам требуется 8 судов. По нашим предварительным расчетам, на завершение ремонта недостающего флота и стабильную работу в 2006 г. нам требуется дотация со стороны города в размере 60 млн руб.

- Пока нам эта цифра кажется завышенной, - замечает Владимир Куликов. - Предварительно мы ориентируемся на 35 млн руб., чтобы "Владморпасс" мог выполнять перевозки в полном объеме.

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