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Энергетики продолжают испытывать терпение горожан
Подача горячей воды в дома Владивостока продолжается по веерному принципу - воду отключили в тех районах, где она была еще на прошлой неделе, зато включили там, где ее не было. Причем причина этих переключений не только в плановых гидравлических испытаниях перед наступлением зимнего периода.
Как сообщили в ОАО "Дальэнерго", на магистральных тепловых сетях с 22 августа по 5 сентября прошел первый этап гидравлических испытаний, в результате было обнаружено и устранено 19 аварийно-опасных ситуаций. За ним последовал второй этап гидроиспытаний, с большим давлением воды, после чего возникли еще 22 аварийных точки, и ремонт в некоторых частях города продолжался все выходные, а "первую" воду стали давать лишь в воскресенье. 10 сентября "Дальэнерго" запустило теплоносители от ЦПВБ, а 16 сентября компания намерена запустить теплоноситель от ТЭЦ-2.
Кроме плановых испытаний магистральной части, впервые за несколько лет в городе начался ремонт межквартальных тепловых сетей. К примеру, в нескольких местах Первомайского района меняют трубы, которые пролежали по 30 и более лет. Эту похвальную инициативу городской администрации выполняет ОАО "Городские тепловые сети", бывший МУПВ обзавелся новой строительной техникой и даже фирменной спецодеждой для сотрудников. Однако, судя по темпу работ, рабочий контингент у предприятия остался прежний, из-за этого и возникают накладки.
Кроме того, жильцы волнуются, что остается неозвученным вопрос по благоустройству территорий, где проводилась замена труб. Именно из-за ремонтов квартальных теплотрасс возникла буря негодования со стороны жильцов - "Дальэнерго" объявило, что горячая вода есть, значит, и деньги за нее начисляются, а в кранах - пусто. Оказалось, что существует доля несогласованности между теплосетями "Дальэнерго" и городскими сетями - все подчиняются своему начальству и работают по своим планам.
Но, как заверили "ЗР", в ближайшее время эти нестыковки будут устранены, а за воду будут произведены перерасчеты.
По сообщению городской администрации, ОАО "ГТС" отчиталось о готовности 515 км теплотрасс, что составляет 98% от общей протяженности системы. За время гидравлических испытаний в межквартальных трассах обнаружилось 499 порывов, из них восстановлено 435 объектов. Работы на оставшихся 14 объектах продолжаются - пр-т 100-летия Владивостоку, 64а, ул. Печерская, 12, Амурская, 55-57, Хабаровская, 10а и 16, Океанский пр-т, 70а, ул. Посьетская, 21, Алеутская, 57, Адм. Юмашева, 2, Светланская, 109, Борисенко, 28-32, Беляева, 2, Могилевская, 1-3. Узнать о причине перебоев с горячим теплоснабжением можно по телефонам у диспетчеров: Тепловые сети "Дальэнерго" 43-20-27, ОАО "Городские тепловые сети" 45-78-42.
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