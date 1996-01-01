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В моде "фигурные" дамы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Девушки с формами наконец-то могут спокойно слезть с изнурительных диет и забросить на чердак видеокассеты с аэробикой. Потому что болезненная худоба, считавшаяся важным условием привлекательности на протяжении последних десятилетий, вышла из моды.

Обаятельный большеглазый скелет Твигги, улыбавшийся с обложек модных журналов в шестидесятых годах, сводил с ума пухленьких модниц с большим бюстом и объемными бедрами. Они тщетно пытались сотворить с собой немыслимое, дабы превратиться в очередную "жертву Освенцима" и победно побрякивать костями, обтянутыми кожей. То, что в пятидесятых годах и ранее казалось уродством и недостатком, стало образцом красоты. Даже мужчины, традиционно испытывающие сладострастное томление при виде пышной груди пятого размера и так называемой "бразильской попки", стали вожделеть к ходячим анатомическим пособиям. Но, как оказалось, все возвращается на круги своя. В последние годы модельеры стали все чаще выводить на подиумы моделей с нестандартными фигурами, и, надо сказать, эта тенденция многим пришлась по вкусу.

Компания Safeway провела социологическое исследование пристрастий сильной половины человечества. Оказалось, что мужчинам надоели худые женщины, и они предпочитают прелестниц с формами. 87% опрошенных признались, что не могут оставаться равнодушными, когда рядом с ними находится "фигурная" дама с ярко обозначенными бюстом, ягодицами и при этом стройной талией. Они считают, что женское тело не должно быть слишком "костлявым", в противном случае оно теряет привлекательность. Многое также зависит и от роста женщины и ее типа конституции. Большинство респондентов высказались против так называемого стиля "героинового шика", еще совсем недавно считавшегося эталоном красоты.

Тем не менее, 8% опрошенных мужчин заявили о своем пристрастии к болезненной худобе. По их мнению, для того, чтобы считаться привлекательной или красивой, у женщины не должно быть ни грамма лишнего веса (читай - кожа да кости). Они считают, что жировая прослойка является пережитком прошлого, и от нее следует безоговорочно избавляться. А пышная грудь кажется им вульгарной - они предпочитают дам с первым или нулевым размером, причем им не нравится, когда с помощью лифчиков "пуш-ап" женщина пытается увеличить маленькую грудь.

Оставшиеся 5% млеют при виде "Трех граций" РУБЕНСА. Им по вкусу "обильные" женщины, украшенные "арбузными" грудями и целлюлитом. Таким мужчинам нравится изучать многочисленные жировые складочки в объемных телах своих возлюбленных.

Тем не менее, количество худеющих женщин (да и мужчин тоже) не уменьшается, а наоборот, растет. Несмотря на то, что эталон красоты женского тела слегка оброс жирком, слабый пол продолжает худеть, видимо, уже по многолетней привычке. По прогнозам экспертов, сбрасывать вес будут еще несколько лет, а затем пышные формы окончательно вернутся в моду.

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