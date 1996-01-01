Серьезного конного спорта как такового, несмотря на ежегодно проводимые состязания по выездке и конкуру, в Приморье нет. Об этом свидетельствуют откровенные признания самих конников. Все дело в том, что выезжать на общероссийские соревнования нет никакой финансовой возможности. Племенное коневодство, а им занимается в основном Уссурийский конный завод, с перспективой выхода на корейских предпринимателей тоже несколько приуныло. Да и приморские спортсмены-конники, это, как правило, подростки. Чаще девчонки. И занимаются они лет до 16-17, пока не наступит черед в университет поступать и личную жизнь налаживать...

- Бизнес, спорт - все это хорошо, - улыбается совладелец Приморской краевой конноспортивной школы Сергей НИКОЛЕВ. - Хотя, между нами говоря, чтобы получить удовольствие от общения с лошадью, никаких завоеванных призов не требуется. Вот приезжает ко мне один нефтяник, обнимет конягу за шею и шепчет ей что-то о своей тяжкой доле. А есть или нет у "слушателя" родословная, его это не волнует. Конь - не бизнес, и не хобби. Конь - это любовь...

Волна модных спортивных увлечений, захлестывающая российские провинции из Москвы, поднимает на гребень то одно, то другое дорогостоящее хобби. И так же сходит на нет. Стоило российскому президенту показать себя на белом коне Битцевского ипподрома, губернаторы и мэры стали получать племенных жеребцов в подарок от почитателей их административного таланта. По словам приморских конников, знающих весь лошадиный контингент чуть ли не поименно, не минула чаша сия и наш приморский бомонд. Владельцы коттеджей в пригороде Владивостока понастроили личных конюшен. Да вот беда - выучиться верховой езде так и не успели. Волна моды на лошадей постепенно схлынула...

Но кони остались. Мечты о больших свершениях почти не повлияли на повседневную жизнь краевой конноспортивной школы. Каждый день, в шесть утра, просыпаются люди, кони, собаки, гуси, куры, утки, индюки, пара козлов и пятнистый поросенок по кличке Борька-Пегас. Живность требует свой завтрак. "В день взрослой лошади требуется примерно ведро овса и 10 кг сена, - говорит директор школы Елена ГЛАДУН. - Овес подорожал - 7 рублей за кило. И на сено частники цену поднимают, поскольку бензин и ГСМ надо на что-то покупать. Если говорить о доходной части, то прибыли смешные - с ребенка за месяц занятий мы берем 800 рублей, со взрослого - 1600 руб., индивидуальные занятия стоят 450-500 руб.. Небольшой доход нам приносят летние лагеря. На прошлой неделе прибыли наши ребята с острова Рейнеке. Катали там отдыхающих - зарабатывали на овес. Впрочем, те еще расходы - переправить лошадей на Рейнеке катером встает в 11 тысяч рублей. Вы поймите, это не бизнес. Это - страсть".

- Как мы до сих пор живы, сам удивляюсь, - вслух размышляет Сергей Николаев. - Ну, положим, со мной все понятно. Тружусь в Академии наук, начальником экспедиции. Плюс еще одна работа - фирма по поставке водомерных счетчиков. И вообще я мужик хозяйственный, люблю, чтобы все было, и всего в достатке. Для меня, признаться, что курица, что лошадь - один черт. Все есть хотят. Но вот удивительно, сами люди, и небедные, надо сказать, нам помощь предлагают. Вот, недавно пластиковые окна для времянки нашей придарили. А дверь у нас из ДВО РАН. Вон, до сих пор номер от кабинета висит.

Так и живет приморский конный спорт на общественных поруках. Не бизнес и даже не хобби для состоятельных людей. А девчата-тренеры Татьяна, Наталья и Елена, ничуть не стесняясь быть неправильно понятыми, говорят всем гостям конноспортивной школы: "Все мы тут немножечко больные. Работаем с девяти утра до восьми вечера, без выходных. И по ночам лошади снятся".