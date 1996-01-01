На бегах...

- Слушайте, кто мать у этой девочки? А-а, мадам ЯНКОВСКАЯ! Ну, как же вам не стыдно: мало того, что желторотых мальчишек посылаете призы добывать, так еще маленькую девочку! - дама, обратившая внимание на 5-летнего Арсения ЯНКОВСКОГО, была вне себя от злости. На что тот круто развернул лошадку, подъехал вплотную к барьеру, отделявшему юных скакунов от толпы, и очень четко произнес: "Я не девочка, а мальчик!" И сорвал одобрительные аплодисменты.

А еще через несколько минут Арсений, отчаянно нахлестывая своего пони Пупсика, обошел троих 8-10-летних наездников и вырвался на второе место. Его брат Валерий, который был старше Арсения на несколько лет, на своей лошадке Мышке пришел к финишу первым. В старшей возрастной группе победительницами в скачках стали сестры Арсения и Валерия, которым удалось опередить более старших ребят-конкурентов. Первые детские скачки, организованные в 1919 году на владивостокском ипподроме Приморским обществом поощрения коннозаводства, закончились полным триумфом семьи Янковских.

На скачках - полгорода

По воспоминаниям Валерия ЯНКОВСКОГО, конный спорт был одним из главных развлечений азартной портовой публики Владивостока. Бега и скачки, которые проходили два-три раза в неделю, собирали едва ли не полгорода. В 1919 году ипподром, который располагался в восточном углу бухты Золотой Рог, представлял собой роскошное сооружение с высокими многоярусными трибунами, тотализатором, духовым оркестром, павильонами и ресторанами. Эллипсообразная 1,5-километровая беговая дорожка была отгорожена изнутри белой "ленточкой" - невысоким барьером, а снаружи, по периметру, - высоким забором.

В стороне от трибун располагались конюшни, которые обслуживала целая плеяда тренеров, жокеев и конюхов. Все наездники во время состязаний носили установленную форму: разноцветные кепи и камзолы, кремовые бриджи и короткие черные сапожки с оранжевым отворотом. Причем каждая конюшня имела свои цвета камзолов и головных уборов.

На трамвае или катере?

Идея строительства ипподрома принадлежала ряду местных коммерсантов и домовладельцев, в том числе Юрию ЯНКОВСКОМУ, семьям БРИНЕРОВ и ПЬЯНКОВЫХ. А немногим ранее, в 1900 году, по инициативе этих меценатов было учреждено "Приморское Губернское Общество поощрения коннозаводства и коневодства". Возводить ипподром, ставший собственностью Русско-китайского банка, решили в так называемом Гнилом углу - в районе нынешней улицы Луговой. Там, где сейчас находится стадион КТОФ. Строительство сооружения шло ударными темпами, и уже 20 октября 1902 года ипподром начал свою работу.

К тому времени у Юрия Янковского на Сидими (сейчас - село Безверхово Хасанского района) уже был свой конный завод, из которого шли регулярные поставки лошадей в Уссурийское казачье войско. Также в его коневодческом хозяйстве были чистокровные жеребцы и кобылы из Америки, которые регулярно принимали участие во владивостокских скачках. Впечатляющие результаты показывали Бангор, Тоник, Каррик и Голден-Бел. А у Бринеров содержалась первоклассная английская кобыла по кличке Гарда, у ШЕВЕЛЕВА - Гипнал Деркульского конного завода. Среди владельцев лошадей было немало офицеров казачьих частей и просто состоятельных граждан.

Изначально на ипподроме проводились только скачки, а впоследствии добавились испытания рысаков на бегах. Скаковой сезон начинался в апреле и продолжался вплоть до конца октября. Но из-за летних тайфунов скачек было немного - от шести до пятнадцати за сезон, а устраивались они преимущественно осенью. Популярность ипподрома была настолько велика, что уже в 1911 году городские власти решили протянуть к нему трамвайную ветку. Что очень не понравилось Юрию Янковскому, который за доставку к ипподрому на катере "Улисс" брал с каждого человека по 25 копеек.

Не хуже нынешних рысаков

И действительно было от чего поспорить, ведь в ипподромных испытаниях, на которые горожане валом валили, участвовали далеко не рядовые лошади. При тогдашнем уровне подготовки спортивных лошадей и проведения, по сути, любительских скачек регистрировались просто фантастические результаты. В частности, в 1910-1911 годах лучшие скакуны владивостокского ипподрома преодолевали дистанцию в одну тысячу метров за 1 мин. 2,5 сек., 1,6 тыс. метров - за 1 мин. 44 сек., а 2 тысячи метров - за 2 мин. 12 сек. Такую же резвость показывают лошади в наше время на московском ипподроме!

Среди рысаков не было равных вороному орлово-американскому Мулату г-жи УСТИНОВОЙ, который в 4-летнем возрасте пробегал 1600 метров за 2 мин. 14,2 сек. Кстати, по данным "Отчета о бегах и скачках" Общества поощрения коннозаводства и коневодства за 1924 год Мулат был обладателем рекордов ипподрома сразу в трех категориях.

По составу лошадей владивостокский ипподром входил в десятку ведущих подобных заведений Российской империи. Ежегодно здесь испытывалось более пятидесяти лошадей в год.

Спортивная арена

Ипподром был не только ареной для бегов. Там в 1910 году владивостокцы впервые в жизни увидели полет самолета, который пилотировал один из первых русских летчиков Сергей УТОЧКИН. Затем были полеты СЕДОВА, СУЩИНСКОГО, СТРЕЛЬНИКОВА, а в 1914 году - даже знаменитая "мертвая петля" в исполнении ее автора - Петра НЕСТЕРОВА.

Весной 1920 года здесь же, впервые во Владивостоке, были устроены мотогонки, а позднее и гонки на автомобилях. На ипподроме устраивались показательные выступления и в других видах спорта. В том же 1920 году владивостокцы увидели знаменитого борца Ивана ЗАИКИНА, который исполнил ряд уникальных номеров, в том числе "живую карусель" на плечах и удерживание помоста, по которому проехали два шестиместных автомобиля с пассажирами.

И пришли Советы...

С приходом советской власти Уссурийский конный завод перевели на госбюджет, а частных коневладельцев заставили платить налоги. В 1924 году в проходивших на ипподроме шести испытаниях рысистых и скаковых лошадей приняла участие всего 51 лошадь. Причем только те, что принадлежали Областному государственному конному заводу, а также жителям Владивостока и его окрестностей. И ни одной лошади не было из Никольска-Уссурийского, Спасска и других мест Приморской губернии, еще недавно выступавших на ипподроме.

Тем не менее, в это время ипподром еще оставался довольно значительным заведением для всего города. В 1924 году в Обществе поощрения коннозаводства и коневодства насчитывалось больше восьмидесяти членов. В их число входил и небезызвестный Ян ГАМАРНИК - председатель Дальревкома, крайисполкома и первый секретарь Далькрайкома ВКП(б), а в 1930-34-х годах - заместитель председателя Реввоенсовета СССР.

Однако даже такие значимые личности не могли вернуть былую славу владивостокскому ипподрому. И после неоднократных проверок в 1930 году было сделано заключение о возможном закрытии Общества поощрения коннозаводства и коневодства как не приносящем пользы. Вместо него в Никольск-Уссурийске была учреждена Государственная заводская конюшня.

А в 1934 году владивостокский ипподром был закрыт. На его месте началось строительство стадиона.

В статье использованы материалы из книги Валерия Янковского "Корея. Янковским".