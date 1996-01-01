Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунальная революция районного масштаба
Во Владивостоке жильцы дома №19 по улице Сабанеева в знак протеста против многолетнего игнорирования их проблем чиновниками городского ЖКХ отказались платить по счетам за "содержание жилья" и "ремонт жилья". Тем самым создав прецедент, по крайней мере, краевого масштаба.
На необычную меру протеста жильцов двенадцатиэтажки подтолкнули грядущие холода и неразбериха в городском коммунальном хозяйстве. В их доме ремонт не производился уже 11 лет. И эти годы граждане, проживающие в промерзающей насквозь "свечке", каждый месяц исправно перечисляли деньги по выставляемым счетам на "содержание жилья" и "ремонт жилья". Трудно сказать, на какие цели расходовались их рубли и копейки, только эффект от этого финансирования оказался нулевым. К сожалению, подобная ситуация типична для многих домов во Владивостоке.
Поначалу, надеясь на благоразумие соответствующих инстанций, жильцы посылали коллективные жалобы руководителю ООО "Тепловые сети Владивостока", главе администрации Первореченского района Анатолию БРАГЕ, начальнику своего ЖЭУ №42 Раисе ФРОЛОВОЙ. К ним приезжали комиссии, составлялись акты о неготовности дома к зиме, но реальной пользы от этих визитов не было. Последняя комиссия приезжала на Сабанеева, 19 в 2003 году.
И тогда граждане решили сами профинансировать ремонт своего дома, о чем на собрании жильцов проинформировали директора ООО "Управляющая компания Первореченского района" Виктора БРОЖКО. Именно эта фирма получает по счетам со всего района за "содержание жилья" и за "ремонт жилья", то есть фактически за невыполненные услуги.
Далее деньги, которые до коммунальной революции районного масштаба перечислялись по этим счетам, протестанты решили аккумулировать на отдельном счете, доступ к которому будут иметь лишь старший по дому и директор "Управляющей компании". И то, только с согласия жильцов. Решение это вполне логично и законно. Действительно, если услуги не предоставляются, зачем тогда их оплачивать? Причем для открытия такого счета жильцам нет необходимости организовывать "Товарищество собственников жилья".
...Как известно, 80% из средств, поступающих от граждан на оплату счетов за "коммуналку", идет на содержание сотрудников ЖКХ, и только 20% - собственно на услуги. Далее следует простая арифметика. Ежемесячно такая "свечка", как Сабанеева, 19, перечисляет на "содержание жилья" и на "ремонт жилья" 65 тысяч рублей. Ремонт кровли подобного дома обойдется в 280 тысяч рублей. То есть за пять месяцев можно легко накопить нужную сумму и обновить крышу.
Если делать ремонт с размахом, то "реанимация" лестничных пролетов двенадцатиэтажки будет стоить 204 тысячи рублей, установка дверей на всех этажах - 260 тысяч, остекление окон - 101 тысячу. А на ремонт мусоропровода потребуется еще меньше - 24 тысячи рублей. Итого 870 тысяч рублей или чуть более года наполнения домовой "кубышки". Но год, это же не 11 лет! Год можно и потерпеть. Кроме того, ремонт можно делать частями, по мере поступления денег.
Обладая домовым счетом, граждане могут теперь сами заключать договора с ремонтниками, выбирая смету по карману. Естественно, не забывая и о качестве выполняемых работ. При таком подходе к делу администрация, к примеру, той же "Управляющей компании Первореченского района", лишается финансирования.
- Будем оплачивать слесарей, дворников, уборщицу, а чиновников - нет, - так решили на собрании жильцы 19-го дома.
Надо отдать должное, Виктор Брожко к заявлению протестантов отнесся с пониманием. Он лишь попросил жильцов не ремонтировать свой дом слишком рьяно: "Не более этажа в месяц". Иначе его организация останется без денег. Дело в том, что граждане, не дожидаясь пополнения своего "именного" счета, могут производить ремонт здания сами, финансируя его из собственного кармана. После чего, работа сдается мастеру ЖЭУ он ее обсчитывает, составляет акт и представляет документ в "Управляющую компанию". Далее сумма, потраченная на ремонт, возвращается компанией жильцам-энтузиастам. Вообразите, что будет, если все станут самостоятельно ремонтировать свои дома и потом предъявлять счета своим управляющим компаниям. Да коммунальщики просто разорятся!
Но руководителям управляющих компаний не стоит этого опасаться. Скорее всего, почин жильцов 19-го дома по улице Сабанеева не будет подхвачен народными массами, потому что, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"...
Кстати, как стало известно "ЗР", жильцы взбунтовавшегося дома написали в Первореченскую прокуратуру жалобу на "неправомерное бездействие должностных лиц".
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"