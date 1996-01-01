Коммунальная революция районного масштаба

Во Владивостоке жильцы дома №19 по улице Сабанеева в знак протеста против многолетнего игнорирования их проблем чиновниками городского ЖКХ отказались платить по счетам за "содержание жилья" и "ремонт жилья". Тем самым создав прецедент, по крайней мере, краевого масштаба.

На необычную меру протеста жильцов двенадцатиэтажки подтолкнули грядущие холода и неразбериха в городском коммунальном хозяйстве. В их доме ремонт не производился уже 11 лет. И эти годы граждане, проживающие в промерзающей насквозь "свечке", каждый месяц исправно перечисляли деньги по выставляемым счетам на "содержание жилья" и "ремонт жилья". Трудно сказать, на какие цели расходовались их рубли и копейки, только эффект от этого финансирования оказался нулевым. К сожалению, подобная ситуация типична для многих домов во Владивостоке.

Поначалу, надеясь на благоразумие соответствующих инстанций, жильцы посылали коллективные жалобы руководителю ООО "Тепловые сети Владивостока", главе администрации Первореченского района Анатолию БРАГЕ, начальнику своего ЖЭУ №42 Раисе ФРОЛОВОЙ. К ним приезжали комиссии, составлялись акты о неготовности дома к зиме, но реальной пользы от этих визитов не было. Последняя комиссия приезжала на Сабанеева, 19 в 2003 году.

И тогда граждане решили сами профинансировать ремонт своего дома, о чем на собрании жильцов проинформировали директора ООО "Управляющая компания Первореченского района" Виктора БРОЖКО. Именно эта фирма получает по счетам со всего района за "содержание жилья" и за "ремонт жилья", то есть фактически за невыполненные услуги.

Далее деньги, которые до коммунальной революции районного масштаба перечислялись по этим счетам, протестанты решили аккумулировать на отдельном счете, доступ к которому будут иметь лишь старший по дому и директор "Управляющей компании". И то, только с согласия жильцов. Решение это вполне логично и законно. Действительно, если услуги не предоставляются, зачем тогда их оплачивать? Причем для открытия такого счета жильцам нет необходимости организовывать "Товарищество собственников жилья".

...Как известно, 80% из средств, поступающих от граждан на оплату счетов за "коммуналку", идет на содержание сотрудников ЖКХ, и только 20% - собственно на услуги. Далее следует простая арифметика. Ежемесячно такая "свечка", как Сабанеева, 19, перечисляет на "содержание жилья" и на "ремонт жилья" 65 тысяч рублей. Ремонт кровли подобного дома обойдется в 280 тысяч рублей. То есть за пять месяцев можно легко накопить нужную сумму и обновить крышу.

Если делать ремонт с размахом, то "реанимация" лестничных пролетов двенадцатиэтажки будет стоить 204 тысячи рублей, установка дверей на всех этажах - 260 тысяч, остекление окон - 101 тысячу. А на ремонт мусоропровода потребуется еще меньше - 24 тысячи рублей. Итого 870 тысяч рублей или чуть более года наполнения домовой "кубышки". Но год, это же не 11 лет! Год можно и потерпеть. Кроме того, ремонт можно делать частями, по мере поступления денег.

Обладая домовым счетом, граждане могут теперь сами заключать договора с ремонтниками, выбирая смету по карману. Естественно, не забывая и о качестве выполняемых работ. При таком подходе к делу администрация, к примеру, той же "Управляющей компании Первореченского района", лишается финансирования.

- Будем оплачивать слесарей, дворников, уборщицу, а чиновников - нет, - так решили на собрании жильцы 19-го дома.

Надо отдать должное, Виктор Брожко к заявлению протестантов отнесся с пониманием. Он лишь попросил жильцов не ремонтировать свой дом слишком рьяно: "Не более этажа в месяц". Иначе его организация останется без денег. Дело в том, что граждане, не дожидаясь пополнения своего "именного" счета, могут производить ремонт здания сами, финансируя его из собственного кармана. После чего, работа сдается мастеру ЖЭУ он ее обсчитывает, составляет акт и представляет документ в "Управляющую компанию". Далее сумма, потраченная на ремонт, возвращается компанией жильцам-энтузиастам. Вообразите, что будет, если все станут самостоятельно ремонтировать свои дома и потом предъявлять счета своим управляющим компаниям. Да коммунальщики просто разорятся!

Но руководителям управляющих компаний не стоит этого опасаться. Скорее всего, почин жильцов 19-го дома по улице Сабанеева не будет подхвачен народными массами, потому что, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"...

Кстати, как стало известно "ЗР", жильцы взбунтовавшегося дома написали в Первореченскую прокуратуру жалобу на "неправомерное бездействие должностных лиц".