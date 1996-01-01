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Хотят ли китайцы жить в России?
Отношения между Россией и Китаем для большинства российских граждан выглядят неоднозначными. С одной стороны, Россия говорит о пользе сотрудничества с Поднебесной, но смотрит на нее с опаской, с другой - товары китайского производства заполонили российский рынок, но в то же время многие говорят, что это препятствует развитию отечественной экономики. О том, как на деле складываются взаимоотношения двух стран, в том числе на их приграничных территориях, и о путях конструктивного сотрудничества, рассказал "ЗР" в эксклюзивном интервью Генеральный консул Российской Федерации в г. Шэньяне Станислав МУРАВСКИЙ.
ДосьеСтаниславу Артемиевичу Муравскому 59 лет. Окончил Институт восточных языков при МГУ. Владеет китайским и английским языками. В системе МИД с 1971 года. На различных дипломатических должностях работал в Монголии, КНДР, Китае.
Станислав Муравский работает в системе МИД на китайском направлении уже более 30 лет, поэтому эту страну знает достаточно хорошо. У него свое видение того, что КНР нужно и не нужно от России и, в частности, от ее Дальневосточного региона.
- Станислав Артемиевич, одна из основных тем, которая волнует россиян последние несколько лет, - это экспансия КНР на территорию России...
- О какой экспансии вы говорите? Думаете, китайцы хотят жить в России? Нет, не хотят. Потому что жить в нашей стране им дорого и невыгодно. Китаю в России интересны совсем другие вещи. Главным образом - сырьевые ресурсы. Гораздо важнее то, почему эти ресурсы в огромных объемах уходят из нашей страны.
- Вместе с тем какая-то часть российской территории все-таки перешла с Китаю, например половина острова Тарабарова?
- Начнем с того, что для нашей страны это соглашение крайне важно, так как с его подписанием Россия и Китай решили пограничную проблему, а это крайне важный момент в геополитике России. Закрыта очень чувствительная территориальная проблема, которая стояла на протяжении десятилетий и была нашей "головной болью".
- Заключенное соглашение как-нибудь отразилось на взаимоотношениях граждан двух стран?
- Мне кажется, что на бытовом уровне это мало кого волнует. Что касается российских граждан, то с их стороны точно ничего не изменилось. Вы видели, как ведут себя в Китае наши соотечественники? Как разговаривают с китайцами? Сплошь так называемая ненормативная лексика. Хотя бы во что они одеваются, приезжая в Суйфэньхэ? Наверное, ни одна домохозяйка даже у себя на кухне так не выглядит. Не говоря уже о высокомерии, которое мы себе позволяем в отношении местных жителей. Это ведь не только дискредитирует нас в глазах соседей.
- Последние несколько лет в Приморье распространено явление, которое в народе называют "помогайками". Смысл его заключается в том, что россиянам дают возможность за символическую плату посетить северные города Китая в качестве туристов, а взамен россияне отдают КНР свое право бесплатно перевезти через границу 50 кг груза. Таким образом, китайцы переправляют груз на нашу территорию, не заплатив при этом в российский бюджет ни копейки...
- В этом виноваты не китайцы, а наше законодательство. Если законы позволяют находить лазейки, значит, их нужно пересматривать и эти, грубо говоря, дыры заделывать. А вообще, если говорить о системе взимания платежей при поставке грузов из-за границы, отмечу, что у нас она крайне несовершенна. Выскажу свое личное мнение. Почему, например, на всех пунктах пропуска установлены одни и те же размеры пошлин? Если они приемлемы для ввоза товаров из стран Европы, то на Дальнем Востоке - не совсем. Почему, скажем, не учитывать специфику Дальневосточного региона? Эти вопросы давно требуют проработки.
- Несмотря на некоторое пренебрежение с нашей стороны ко всему китайскому, Дальневосточный регион является активным потребителем промышленных и продовольственных товаров производства КНР. Как вы относитесь, к наличию большой доли китайской продукции на нашем рынке?
- Во-первых, надо признать, что Дальнему Востоку без Китая будет прожить очень сложно, и отнестись к этому как к факту. Во-вторых, надо выработать политику конструктивного сотрудничества со своим соседом, раз уж от этого никуда не деться. Дальневосточный округ не в состоянии обеспечить себя своими силами, и в том, что соседнее государство поставляет для Приморья свою продукцию, гораздо больше пользы. Проблема же сельского хозяйства в регионе заключается не столько в том, что местные власти не создают благоприятных условий для его развития, сколько в природной лени россиян - никто не желает работать с таким упорством, как те же китайцы.
- Что же тогда нужно сделать, чтобы начали работать так же, как они?
- Боюсь, тут уже ничего не поделаешь. Чтобы мы стали работать так же, как они, нужно, чтобы нас было столько же, сколько китайцев...
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