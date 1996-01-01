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Всех детей - в одну школу
На 12 сентября в поселке Дунай назначен митинг протеста против объединения двух школ.
Вот что сообщили "ЗР" члены родительского комитета школы... 22 августа 2005 г. глава администрации ЗАТО г. Фокино, в который входит поселок Дунай, издал постановление о реорганизации средней общеобразовательной школы №253. Две школы №253 и №258 решено объединить в одну. Этим решением фактически ликвидируется школа №253, где в настоящее время обучаются 480 детей. Дети и учителя должны покинуть здание школы до 1 октября.
Родители и учителя в шоке - посреди года прерывается учебный процесс. В новой школе им предлагают обучение в две смены, скученность (в школе, рассчитанной по нормам на 700 человек, будут обучаться 1100 учеников), переполненные (более 30 человек) классы и скользящий график, по которому дети должны будут в разные дни недели приходить в школу к разному времени.
Это уже вторая попытка выселить детей и учителей из 253-й школы. Первую - глава предпринял еще в июле, но его действия были опротестованы прокуратурой. Сейчас родители попытались заявить в местный суд иск о нарушении прав детей, но зарегистрировать их заявление в суде отказались, с мотивировкой "написано мелким почерком".
Цель объединения - освободить помещение для детского дома, который решено открыть в поселке Дунай. Между тем в поселке уже есть один реабилитационный центр для детей из неблагополучных семей. Строится детский дом и в Фокино. В связи с тем, что в Фокино не хватает детских садов, в администрации ЗАТО родилась идея отдать под детский сад помещение строящегося детского дома.
Как сообщила в интервью "ЗР" заслуженный учитель России, директор СОШ №253 Татьяна ОСТРОВСКАЯ, в крае есть опыт объединения школ, но в большинстве случаев реорганизуются действительно "нерентабельные", где в школах, рассчитанных на 500 учеников, едва набирается сотня детей или же здания очень старые и не подлежат ремонту. В данном случае предпринята попытка объединить две полноценные школы в одну. Причем ликвидируется школа, аналогов которой в крае немного - школа выдвигалась на конкурс лучших школ России.
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