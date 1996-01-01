Обслуга без посредников

Вступивший в действие 1 марта этого года Жилищный кодекс, который не покритиковал только ленивый, тем не менее становится основным руководством к действию и для жителей, и для компаний, которые готовы обслуживать жилой фонд.

Как и во всех городах, в Находке одно за другим проходят собрания жильцов многоквартирных домов. С выбором способа управления дома им нужно определиться до 1 марта следующего года. Судя по активности жителей, вряд ли процедура завершится раньше. Хотя это мало что меняет - работы по содержанию общего имущества дома и текущие ремонты выполняют именно те фирмы, которые претендуют на звание управляющих компаний. Сегодня в городе 18 частных организаций, работающих в этой сфере. Большинство из них создано на базе бывших подразделений "Жилкомхоза" и работает по договору подряда, где в роли заказчика выступает горжилуправление. Так что особой разницы жители многоэтажек не ощутили.

Последние деньги бюджета

Пока все остается по-старому, капитальные работы в жилом фонде проводятся за счет городского бюджета. В этом году 20 млн руб. выделено на реконструкцию кровель и капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей. Кстати, как сообщила зам. главы города Александра АЛЕКСАШКИНА, в этой связи от прокуратуры получено замечание по поводу нецелевого использования бюджетных средств.

В 19 домах полностью заменена разводка системы теплоснабжения. Отживающее свой век муниципальное предприятие "Жилкомхоз" меняет на полипропиленовые отслужившие срок стояки общего пользования, для чего администрация Находки закупила в этом году 7 км полипропиленовых труб и комплектующие к ним. Кроме того, в 139 домах выполнена гидропневматическая промывка внутридомовых систем. В масштабах города явно недостаточно, но с 1 марта следующего года не будет и этого.

Капитально - на плечи жильцов

Статус управляющей компании в Находке получен лишь одной фирмой - ООО "Городок". За нее проголосовали жители 23 домов, правда, только одного из них очно, на общем собрании жильцов. С остальными управляющими компаниями находкинцы пока только разбираются, обсуждая вариант договоров, которые на суд жильцов предоставляют фирмы. Скажем, ООО "Гарант-сервис", которое обслуживает 55 домов микрорайона озера Соленое. Как и любой подрядчик - будь то "Инициатива", "Наш дом", "Востокжилсервис" или любая другая компания, оно выполняет текущий ремонт и обслуживание мест общего пользования, указанных в договоре, - территории, подвалов, кровли и конструктивных элементов зданий.

Капитальный ремонт - статья особая. Классифицируется как услуга, не вошедшая в перечень работ, и оказывается за отдельную плату. По новому кодексу все работы капитального характера ложатся дополнительным бременем на плечи жителей домов. И здесь изначально жильцы оказываются в неравном положении, так как возраст и состояние домов - разные. Хотя, как считает генеральный директор ООО "Гарант-сервис" Анатолий КОНЕВ, и в "молодом" микрорайоне проблем хватает. Во-первых, большинство домов - с мягкими кровлями. Во-вторых, дома построены на болоте, и затопленные подвалы остаются вечной головной болью для всех.

Понятно, что разрешить ситуацию в одночасье не удастся, так что конфликты неизбежны.

Выгоды и риски

Уход государства из жилищно-коммунальных взаимоотношений - это, с одной стороны, плюс. Регулировать эти самые взаимоотношения становится проще - есть согласованный в интересах сторон договор, в котором прописаны правила игры. Если бы не одно глобальное "но": коллективный собственник, у которого нет одного мнения по любой проблеме. Взять капитальный ремонт: соберут или не соберут деньги? У жильцов первых этажей - интерес отремонтировать подвал, у последних - крышу. Одни хотят крыть крышу шифером, другие считают, что достаточно залить гудроном, поскольку жить надо по средствам. И так до бесконечности.

Взаимная неприязнь и подозрительность между жильцами многоэтажных домов и теми, кто работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, автоматически переносится на зарождающиеся взаимоотношения между жильцами и управляющими компаниями. Последние уверены: хуже не будет, будет лучше. Имея средства и квалифицированный персонал, можно значительно улучшить ситуацию. Жильцы настроены более реалистично: будет хуже. Не может же быть, чтобы частная компания не заботилась прежде всего о собственной выгоде. Недаром ведь речь идет о 8% рентабельности.

Как бы то ни было, и те, и другие участники процесса клянут новый Жилищный кодекс, который не очень стыкуется с реальностью. По этой причине первые договора с управляющими компаниями будут заключаться не более чем на год, хотя Жилищный кодекс предусматривает срок до пяти лет. По крайней мере, риск минимальный. За это время можно будет присмотреться друг к другу и сделать какие-то выводы.

Не стоит забывать и еще об одной немаловажной детали. Специалисты утверждают, что принятый закон не позволяет однозначно трактовать принадлежность земельного участка под домом и вокруг него жильцам дома.

Если они хотят получить эту землю в собственность, то должны побеспокоиться об этом заранее и для начала подать заявку в управление архитектуры. Есть прецедент, когда в Москве под многоэтажным домом был выкуплен участок земли и жителям предложили перебираться со своим домом в другое место, поэтому задуматься стоит. Конечно, Находка не Москва, и вряд ли кому в ближайшее время понадобится кусок болота под панельным домом, но подстраховаться будет все же не лишним.

Тарифы и претензии

Сегодня общегородской тариф на обслуживание жилья в Находке - 9,82 руб. за квадратный метр. Как считают руководители некоторых компаний, претендующих на право быть управляющими, речь о его повышении пока вести не стоит. "Гарант-Сервис", например, в договоре снижает эту цифру до 9,0 руб. Есть и встречное предложение: пусть тариф будет выше, но дайте нам качество!

Кроме всего прочего, управляющая компания вынуждена будет отвечать за взаимоотношения с другими организациями, снабжающими жителей теплом, водой, электроэнергией. До последнего времени эти взаимоотношения зачастую оказывались предметом судебных разбирательств, заканчивающихся, как правило, не в пользу потребителя. Теперь управляющая компания заинтересована, к примеру, в установке тепломеров на вводах в дома. Аппаратура будет регистрировать температуру теплоносителя в заданный промежуток времени и выдавать диаграмму на экран монитора. По крайней мере, причина отсутствия тепла в квартирах и виновник это будут установлены точно.

Дело за малым - разбудить сознательность масс и чувство ответственности за общую собственность. При наличии инициативных людей в каждом доме, которые готовы отстаивать интересы жителей, следить за неукоснительным исполнением договора, расходованием средств и т.д., есть надежда, что все получится с минимальными потерями. В противном случае остается пенять на себя.