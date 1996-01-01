В Находке подорожал единый проездной

Находкинские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, приняли решение увеличить с 1 сентября стоимость единого проездного билета с 350 до 450 руб.

По информации директора крупнейшей в Находке компании-перевозчика "Ориент Авто 1" Сергея КОНДАУРОВА, это вызвано тем, что дальнейшее сдерживание тарифов могло привести к снижению качества и безопасности пассажирских перевозок. Кстати, Находка сегодня - единственный город Приморья, где продолжает действовать система единых проездных билетов. По данным отдела транспорта и связи, ежемесячно находкинцы приобретают около четырех тысяч таких билетов. Спрос на них объясняется тем, что они действительны в автобусах всех перевозчиков города. По прогнозам специалистов, повышение цены не должно значительно повлиять на число приобретаемых единых проездных билетов.