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"Вода жизни"
Споры о происхождении одного из самых популярных крепких напитков мира - виски - не утихают до сих пор. Ирландцы несмотря на отсутствие документальных подтверждений свято верят в то, что его родина - Ирландия. Шотландцы же (и поклонники шотландского виски по всему миру) уверены в обратном. Более того, на прошлой неделе они празднуют 511-й День рождения любимого напитка.
Основанием для этого служит запись в документах казначейства Шотландии, сделанная 23 августа 1494 года: "Выдать монаху брату Джону 8 баллов ячменя для производства "воды жизни". Этот день и принято считать официальной датой появления виски (uisge beatha, - как называли его прародители).
Сегодня только в Шотландии производят около 1000 вариантов этого напитка, а ведь существуют еще лицензированные производства в Ирландии и Америке, Канаде и Индии, Китае и Японии...
На приморском же рынке он представлен, как минимум, десятком марок, но пока не достиг той популярности, что сопровождает его в странах Америки и Европы. "В первую очередь, это обусловлено недостатком информации о правилах его употребления", - уверен старший бренд-менеджер ЗАО "Сварог" Алексей ЛИМОНОВ, посетивший Владивосток по приглашению владивостокского партнера - компании "Алко-ДВ".
- У этого удивительного напитка есть аромат, вкус и послевкусие, - все то, чем знамениты и благодаря чему любимы вина. Но чтобы по достоинству оценить их, виски нужно научиться правильно употреблять. Главное, что нужно уяснить, - это не алкогольный напиток, которым можно "догнаться", и его ни в коем случае нельзя пить залпом, - только маленькими глоточками.
Виски хорош и в качестве аперитива, и в сочетании с различными блюдами. Кухня, кстати, может быть самой разной. К молодым сортам подойдут фруктовые салаты, к более зрелым - копченые мясо или рыба...
Кроме того, в молодой виски - от 3-х до 8 лет выдержки - можно добавить лед или колу. Более солидный - например, 12-летний, - требует иного, максимально почтительного, отношения. Лед, добавленный в него, просто убьет всю ценность напитка. А вот чайная ложечка воды комнатной температуры, наоборот, раскроет все грани аромата и вкуса и продемонстрирует лучшие качества виски.
Настоящие же гурманы предпочитают следующий вариант. Сначала выпить чашечку хорошего крепкого кофе, согрев вкусовые рецепторы. Затем сделать глоточек виски и, подержав во рту столько секунд, сколько лет выдержки (отдавая дань уважения каждому году!), "пожевать" его. И, в завершение, съесть кусочек горького шоколада. Сочетание кофе-виски-шоколад - очень интересное и гармоничное.
Кстати, мнение, что "Джонни Уокер" с красной этикеткой - самый лучший и самый продаваемый бренд виски в мире, - не более чем стереотип. На рынке присутствует немало достойных марок виски. Все очень субъективно и зависит от индивидуальных предпочтений потребителя. Поэтому когда мне кто-то говорит, что не любит этот напиток, я отвечаю: "Вы просто не нашли свой виски".
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