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Прогульщиков пересчитали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В департамент образования и науки администрации Приморского края ежемесячно поступают имена детей, которые не придут в школу 1 сентября, включая информацию о том, какие меры были предприняты в отношении злостных прогульщиков и их родителей.

- В списки вносятся не только имена детей, не посещающих школу, но и причины, по которым они пропускают занятия, - говорит заведующая отделом воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки администрации Приморского края Вера КУЗНЕЦОВА. - Слабый контроль со стороны родителей - наиболее распространенная проблема, а также бродяжничество, нахождение детей в розыске, отсутствие у них желания учиться в школе, и другие проблемы. В холодное время года начинаются сезонные пропуски: детям просто не во что одеться. Зато благодаря губернаторской программе "Школьный автобус" больше не фиксируются пропуски занятий из-за проблемы подвоза детей к школе.

Досье

По данным департамента образования и науки администрации Приморского края на 1 сентября 2002 г. впервые был проведен учет непосещающих школу. По неуважительной причине пропускают занятия 467 человек в возрасте от 7 до 15 лет. На 1 декабря 2003 г. 233 из них устроены в дневные и вечерние школы, 23 - в училища, 65 - выехали за пределы Приморья, 57 - находились в розыске, 26 - осуждены или находились под следствием, 61 - работали, 2 - умерли. На 1 сентября 2004 г. детей, не посещающих занятия, выявлено в три раза меньше.

По каждому ребенку и семье проводится работа различных ведомств - милиции, органов здравоохранения, образования, результаты которой опять стекаются к краевой департамент.

Информация о детях, не посещающих школу, собирается и из других источников. Так, согласно данным Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД УВД Приморского края, куда попадают дети по решению суда, за 7 месяцев 2005 г. зарегистрировано 10 детей, которые не ходят в школу по несколько лет.

На прошлой неделе в редакцию "ЗР" обратилась женщина, ребенок которой год назад отказался ходить в школу. За несколько месяцев, пока он не был на занятиях, ни классный руководитель, ни другой сотрудник школы не поинтересовался, где мальчик. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать Веру Кузнецову.

- За этого ребенка до достижения им совершеннолетия ответственность несут, в первую очередь, родители, - утверждает Вера Ивановна. - Но это, конечно же, не снимает ответственности ни с классного руководителя, ни с администрации школы.

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