Школа наказания

Для этих детей День знаний начнется не совсем в обычной школе. Она находится в стенах Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ОВД УВД Приморского края, куда попадают дети, совершившие общественно опасные деяния, но не достигшие 14 лет.

- К нам в основном поступают дети в возрасте 11-13 лет за кражи, реже - за грабежи, - рассказывает временно исполняющая обязанности начальника ЦВСНП Лариса БАТРАКОВА. - По тяжким статьям - единичные случаи. Так, по ст. 105 УК РФ (убийство) за 7 месяцев 2005 г. поступили двое несовершеннолетних, в 2004 г. - семь. Со временем меняется объект краж. Если раньше воровали и отбирали магнитофоны, то теперь -сотовые телефоны, велосипеды. Часто крадут продукты. Как-то сюда попали брат с сестрой, которые от голода забрались в квартиру к соседям, набрали еды и ели ее прямо на крыльце того же дома, где и были пойманы, как говорится, с поличным.

Досье В 2004 г. в ЦВСНП поступило 364 несовершеннолетних. За 7 месяцев 2005 г. - 164. За аналогичный период 2004 г. - 238. Более 70% из них -дети из неполных семей. Более 50% из неполных семей - неблагополучные.

Примечательно, что многие дети никогда не говорят о родителях плохо. Даже если в ЦВСНП известно, что ребенок из семьи, где родители злоупотребляют спиртным, он всячески пытается убедить инспекторов Центра в том, что они вообще не пьют.

Интересно наблюдать за тем, как в сложных детях из трудных семей раскрываются таланты. Как это ни странно звучит, но достаточно много детей именно в стенах учреждения исправительного характера получают не только четырехразовое питание, но и обучение по школьной программе. Потому что среди них есть такие, которые не ходят в школу по несколько лет. Есть и те, кто не хочет по истечении срока покидать эти стены, спрашивая инспекторов: "Что мне нужно сделать, чтобы снова к вам попасть?"

Конечно, не все здесь чувствуют себя как дома. Многие постояльцы осознают, что пребывание в Центре - наказание. И уж не все после этого становятся на путь законопослушания.

Вместе с тем, вызывают интерес цифры о поступивших в ЦВСНП в 2005 г. по сравнению с 2004 г. Количество попавших в Центр несовершеннолетних снизилось на 31%. В качестве причины резкого спада совершенных правонарушений среди детей, не достигших 14 лет, Лариса Батракова называет работу, которую проводят инспекторы по делам несовершеннолетних. Кроме того, на многие ходатайства об оформлении детей, совершивших проступки, в ЦВСНП, суды отвечают отказом. Есть и еще одна причина: в 1992 г., когда родились сегодняшние 13-летние подростки, и в последующие годы был зафиксирован резкий спад рождаемости во всей стране в связи с неблагоприятной социально-экономической обстановкой. Соответственно снизилось и количество тех, кто решился преступить закон.