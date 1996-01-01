Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Школа наказания
Для этих детей День знаний начнется не совсем в обычной школе. Она находится в стенах Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ОВД УВД Приморского края, куда попадают дети, совершившие общественно опасные деяния, но не достигшие 14 лет.
- К нам в основном поступают дети в возрасте 11-13 лет за кражи, реже - за грабежи, - рассказывает временно исполняющая обязанности начальника ЦВСНП Лариса БАТРАКОВА. - По тяжким статьям - единичные случаи. Так, по ст. 105 УК РФ (убийство) за 7 месяцев 2005 г. поступили двое несовершеннолетних, в 2004 г. - семь. Со временем меняется объект краж. Если раньше воровали и отбирали магнитофоны, то теперь -сотовые телефоны, велосипеды. Часто крадут продукты. Как-то сюда попали брат с сестрой, которые от голода забрались в квартиру к соседям, набрали еды и ели ее прямо на крыльце того же дома, где и были пойманы, как говорится, с поличным.
ДосьеВ 2004 г. в ЦВСНП поступило 364 несовершеннолетних. За 7 месяцев 2005 г. - 164. За аналогичный период 2004 г. - 238. Более 70% из них -дети из неполных семей. Более 50% из неполных семей - неблагополучные.
Примечательно, что многие дети никогда не говорят о родителях плохо. Даже если в ЦВСНП известно, что ребенок из семьи, где родители злоупотребляют спиртным, он всячески пытается убедить инспекторов Центра в том, что они вообще не пьют.
Интересно наблюдать за тем, как в сложных детях из трудных семей раскрываются таланты. Как это ни странно звучит, но достаточно много детей именно в стенах учреждения исправительного характера получают не только четырехразовое питание, но и обучение по школьной программе. Потому что среди них есть такие, которые не ходят в школу по несколько лет. Есть и те, кто не хочет по истечении срока покидать эти стены, спрашивая инспекторов: "Что мне нужно сделать, чтобы снова к вам попасть?"
Конечно, не все здесь чувствуют себя как дома. Многие постояльцы осознают, что пребывание в Центре - наказание. И уж не все после этого становятся на путь законопослушания.
Вместе с тем, вызывают интерес цифры о поступивших в ЦВСНП в 2005 г. по сравнению с 2004 г. Количество попавших в Центр несовершеннолетних снизилось на 31%. В качестве причины резкого спада совершенных правонарушений среди детей, не достигших 14 лет, Лариса Батракова называет работу, которую проводят инспекторы по делам несовершеннолетних. Кроме того, на многие ходатайства об оформлении детей, совершивших проступки, в ЦВСНП, суды отвечают отказом. Есть и еще одна причина: в 1992 г., когда родились сегодняшние 13-летние подростки, и в последующие годы был зафиксирован резкий спад рождаемости во всей стране в связи с неблагоприятной социально-экономической обстановкой. Соответственно снизилось и количество тех, кто решился преступить закон.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!