Раненые получат по тысяче

C 1 сентября все военнослужащие - участники военных действиях на территории Венгрии, Анголы, Мозамбика, Афганистана, Чечни и получившие ранения, увечья и контузии во время боевых действий получат ежемесячную доплату к пенсиям в размере 1 тыс. руб.

Это станет возможным благодаря указу от 1 августа 2005 г. № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы". Указ предполагает, что военнослужащие, которые были участниками военных действий в указанных странах и получили ранения, увечья и контузии независимо от возраста получат дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере 1 тыс. руб. В сентябре доплату получат около 1 тыс. жителей Приморского края.

По сообщению Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, выплата ДЕМО начнется с 1 сентября 2005 г. одновременно с выплатой пенсий в сроки, установленные графиком выплаты пенсий без личного заявления граждан на основании материалов пенсионных дел.