Сколько стоит родина удэге

Аборигены России созрели для того, чтобы зарабатывать, уступая земли исконного проживания своих предков корпорациям, а корпорации - чтобы платить за них. Представители тех и других на прошлой неделе во Владивостоке обсудили условия достижения компромисса в наступлении промышленного прогресса на тундру и тайгу.

Масштабность мероприятия можно оценить и не входя в зал заседаний - за двадцать минут кофе-брэйка. Одна из участниц круглого стола Международного фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в наряде якутского оленевода внимательным взглядом изучала фуршетный столик владивостокского отеля "Хенде". В ее руках вместо чашки с кофе был молочник, в тундре к сервировке стола подходят как-то проще. А чуть поодаль пытался найти свой любимый сорт растворимого кофе Навин РАЙ, координатор по вопросам коренных народов Всемирного банка, г. Вашингтон. Эта общая неуверенность участников - банкиров, нефтедобытчиков и лесозаготовителей, с одной стороны, и собственно представителей коренных малочисленных - с другой - чувствовалась и на самой встрече. Как будто, защищая денежными компенсациями права потревоженных на своих угодьях людей, сами защитники впервые их видели. И от этого слегка смущались.

По словам Клайва АРМСТРОНГА, старшего экономиста отдела нефти, газа и горной промышленности Всемирного банка, в настоящий момент 18 присоединившихся у нему коммерческих банков подписались под договором о поддержке коренного населения в рамках, предусмотренных международным законодательством. "Деньги - арбитр споров современности, - резюмировал свой сорокаминутный доклад господин Армстронг, - но банки придерживаются последовательной социальной политики и политики сохранения окружающей среды. И мы, полагаясь на свой опыт в различных странах, рекомендуем руководствоваться тем же правилом и компаниям, работающим на территории России".

На встрече присутствовали президенты ассоциаций коренных малочисленных народов Камчатской, Амурской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, Хабаровского и Приморского краев, а также заместители губернаторов Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. У каждого было на что пожаловаться.

Представитель Ханты-Мансийского автономного округа поднимал проблематику взаимоотношений с "ЛУКойлом", сахалинцы пеняли на "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани", приморцы поглядывали в сторону "Тернейлеса".

Полвека назад нормы международного права, регулирующие взаимоотношения компаний-разработчиков и населения, проживающего на разрабатываемых территориях, были не в пример более мягкими и основывались на взаимном договоре. Например, прокладку Амазонской магистрали в Бразилии удалось уладить полюбовно. Аборигенам вручили нижнее белье и футбольные мячи. Сейчас компании должны делиться прибылями. Размер доли определяется правовыми нормами страны, на территории которой ведется разработка. Российский закон о правах коренных малочисленных народностей находится пока на рассмотрении государственного комитета по делам национальностей.

"Отстаивая права членов ассоциации коренных малочисленных народов, мы не изобретаем велосипед, - комментирует положение дел председатель Фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Павел СУЛЯНДЗИГА. - Моя родина - это земли, которые сейчас взяты в аренду "Тернейлесом". В начале 90-х наше взаимное общение начиналось с жесткого противостояния. Но, в конце концов, мы заключили соглашение о принципах взаимодействия, в том числе регулирующее и финансовые обязательства компании. Другое дело, что все мы - живые люди, все предусмотреть в законе невозможно. А в российской действительности взаимоотношения часто упираются в личности".

Генеральный директор ОАО "Тернейлес" Владимир ЩЕРБАКОВ обрисовал день сегодняшний так: "Чтобы выполнить все пожелания удэгейцев, мы пошли на определенные финансовые издержки: конкурс на аренду земли мы выиграли еще в 2001 году, но до сих пор ни одного кубометра древесины с этой территории не заготовлено. Уже год платим арендную плату - 15 млн руб. поступили на счет государства. Убытки налицо. Чтобы обойти бассейн реки Самарга, мы строим дороги по перевалам, а это серьезные затраты. Кроме того, с конца 2004 года начались целевые компенсационные выплаты, которые должны направляться на решение социальных проблем самой общиной".

На Дальнем Востоке есть пример успешного сотрудничества с коренными малочисленными - на проекте "Сахалин-1". На совещании прозвучали доклады на эту тему "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани", "Эксон Нефтегаз Лимитед", ЗАО "Сахалинские проекты", ОАО "НК Роснефть- "Сахалинморнефтегаз". "Эксон Нефтегаз Лимитед" работает на основе договора, заключенного между представителями общественности 22 июня 2002 г. В нем, в том числе, были учтены и оценка воздействия на окружающую среду, и нормы выплат соответствующих компенсаций.

Результаты экспертизы утверждены Министерством природных ресурсов в 2004 г. Ежегодно местному населению выплачивается около $ 1 млн на текущие расходы, в 2005 г. компания открыла систему беспроцентного кредитования населения. Предполагается, что это поможет открыть предприятия малого бизнеса и улучшить ситуацию с занятостью населения в целом. Для этой же цели проводятся курсы бухгалтеров и основ ведения хозяйственной деятельности в новых экономических условиях для глав сельских поселений. Местные дети имеют шанс поправить здоровье в санаториях и летних лагерях отдыха.

За гарантии, предоставляемые коренному населению нефтедобывающими компаниями, представители общественных организаций боролись в течение последних 7-8 лет. Каждый шаг, предпринимаемый разработчиками, оспаривался третьим сектором. Результат, по мнению эксперта Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ольги МУРАШКО, мог быть и лучше: "Тем не менее, работа, проведенная сахалинцами, показательна. Это прецедент, на который можно опираться прочим регионам. В конце концов мы строим правовое государство или нет?"

Кто и что строит, выясняли уже на обеденном перерыве. Здесь участники встречи решились нарушить установленную рамками встречи демократичность отношений и пошли обедать в разные заведения. Банкиры и предприниматели - в ресторан отеля "Хенде", а коренные малочисленные - в китайское кафе неподалеку.