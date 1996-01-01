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С комфортом в Лесозаводск

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 сентября на маршрут Владивосток-Ружино-Владивосток выйдет скорый поезд повышенной комфортности ЭД-9МК "Уссурочка". За всю историю Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги это первый маршрут, связывающий город Лесозаводск с краевым центром. Расстояние в 360 км "Уссурочка" преодолеет за пять часов, автобус - за 8 часов.

Торжественный пуск в эксплуатацию скоростной супер-электрички запланирован на 31 августа. По этому случаю железнодорожники планируют устроить митинг с музыкой, цветами, традиционным разбиванием бутылки шампанского о колеса нового локомотива и его освящением представителем Владивостокской епархии.

"Уссурочка" на 100% оправдывает название "поезда повышенной комфортности". Благодаря особой конструкции подвески по рельсам она катится плавно, практически без привычного монотонного стука на стыках. В ее составе: четыре вагона первого класса, четыре - второго класса и два - третьего. "Первый" класс экипирован мягкими, как в самолете, 2-местными креслами в два ряда, между креслами столики. В каждом вагоне - кондиционеры и по четыре телевизора с видеоплейерами. Общая вместимость вагонов 1 класса - 202 места. Во "втором" классе такие же мягкие 2-х и 3-местные кресла, только откидные столики встроены в спинки кресел. Кроме того, в двух вагонах 2-го класса имеются бары-буфеты.

Вагоны "третьего" класса укомплектованы, как стандартный пригородный электропоезд. Тем не менее, "Уссурочка" - это не электричка для поездок на дачу. Ее уют и безопасность, прежде всего, оценят деловые люди и те, кто любит путешествовать с комфортом. Для обеспечения выбора оптимального режима движения и безопасности движения ЭД-9МК "Уссурочка" оборудован системами сигнализации, информационного обеспечения, пожаротушения, регистрации параметров движения, автоведения, локомотивной безопасности, а также системой управления тормозами. Кроме того, в поезде работает наряд транспортной милиции из двух человек. Но они здесь ненадолго.

Как рассказал "ЗР" начальник депо "Первая Речка" Александр КОНОВАЛОВ, в скором времени депо заключит договор с одним из охранных агентств Владивостока, и тогда охранники будут находиться в каждом вагоне. Нынешние неспокойные времена заставляют идти на незапланированные расходы, потому что безопасность пассажиров превыше всего.

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