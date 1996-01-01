Учиться не у кого

770 учителей-предметников не хватает в приморских школах. Особый дефицит на учителей английского (120) и истории (50).

По словам начальника отдела педагогических кадров департамента образования Приморского края Людмила БОРБОТ, это еще очень неплохой результат. В прошлом году картина была более удручающей. Не хватало 1053 учителя. В этом отношении Владивосток - наименее проблемная территория. Сложнее всего уговорить вчерашних выпускников вузов отправиться наращивать профессиональный стаж в глубинку.

"Мизерные зарплаты учителей не могут быть привлекательными для молодых людей. Приходится идти по другому пути, - рассказывает Людмила Дробот, - мы работаем непосредственно с главами муниципалитетов и руководителями районов. Просим их, чтобы они выплачивали так называемые подъемные, в размере 6 окладов, и доплачивали из своих фондов хотя бы 10%-50% к текущей заработной плате молодого специалиста". На такой шаг в этом году пошли в Уссурийске и Чугуевском районе.

Заманивать предметников калачом и пряником приезжали сами руководители отделов образования. Проблема с наполняемостью школ учителями во Владивостоке и Находке решается проще. Учителя сами распределяют учебные часы недостающей рабочей единицы. Ведь вчерашний выпускник вуза, пришедший в школу, может рассчитывать на 3500 тыс. руб., это стандартная ставка учителя. Чтобы как-то свести концы с концами, учителя берут полторы-две ставки. Послужной список, награды и категории добавляют к заработку еще 2-3 тыс. руб., что в общей сложности составит около 6 тыс. руб.