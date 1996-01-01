Николаев дал команду разобраться с "Трудовым"

В поселке Трудовой появится новый спортивный комплекс, до конца года будет построен остановочный комплекс, наведен порядок в сфере управления жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжения об этом глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ отдал по результатам своей встречи с населением поселка.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, встречи мэра с жителями города, посвященные отчету за первый год работы муниципальной власти, проходят сейчас во всех районах краевого центра. Все проблемные обращения представителей населения, собранные на таких мероприятиях, оформляются в виде поручений главы администрации соответствующим службам города.

Среди проблем, поднятых жителями Трудового, стало плохое состояние жилого фонда и недостаточная работа компании "Некоммерческое партнерство "Трудовое", которой было передано обслуживание ЖКХ поселка. Выяснилось также, что некоммерческое партнерство взяло на себя эти функции вопреки мнению большинства жителей. В связи с этим Владимир Николаев поручил направить для разбирательства специальную комиссию, а также в двухнедельный срок провести собрание граждан поселка для выработки совместного решения - кто же будет осуществлять обслуживание многоквартирных домов Трудового.