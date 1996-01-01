В школу - с риском для жизни

О непосильной для растущего детского организма учебной нагрузке говорят не только врачи, но и сами учителя. Так, на Дальнем Востоке только 35% детей относительно здоровы.

Дети, как известно, цветы жизни и наше будущее. И все мы хотим видеть их счастливыми и здоровыми. Для этого мы, родители, стараемся делать все, что в наших силах - запрещаем целыми днями смотреть телевизор или играть в компьютерные игры, заставляем больше гулять, играть в подвижные игры, кормим полезными продуктами. Но почему-то здоровье детей при этом не улучшается, а наоборот, ухудшается. Значит, причины нездоровья детей надо искать не только дома, а еще там, где дети проводят большую часть жизни, а именно в школе.

По данным Минздрава, за последние 10 лет число школьников с хроническими заболеваниями возросло в 1,5 раза. Сейчас только 10% школьников можно назвать здоровыми, 50% имеют ту или иную патологию, а 40% относятся к группе риска. Особенно плохо со здоровьем у девушек старших классов. А ведь через несколько лет они должны стать матерями. Каких детей они смогут родить?!

Здоровье не в моде

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО выявили школьные факторы риска, негативно сказывающиеся на развитии детей. В первую очередь - это стрессы в процессе обучения. Во вторую - это очень насыщенный учебный процесс, не соответствующий возрастным возможностям школьников. Причем важно, что процесс этот начинается еще до школы - подготовка идет уже в детском саду, в подготовительных классах. При этом не соблюдаются физиологические и гигиенические требования к организации учебного процесса.

А как можно правильно организовать учебный процесс, если сами педагоги и родители абсолютно некомпетентны в вопросах охраны и укрепления здоровья детей? Культура здорового образа жизни практически исчезла. Сейчас среди молодежи "не модно" быть здоровым. Модно курить, пить (в лучшем случае - пиво) При этом в школах, как правило, отсутствует врач, не проводится диспансеризация, уроки физкультуры заменяются другими, более важными, по мнению учителей, предметами.

Особая опасность школьных факторов риска состоит в том, что действуют они комплексно, длительно и непрерывно - 10-11 лет. Кроме того, на начальные стадии заболеваний родители и педагоги часто не обращают внимания, а спохватываются, когда уже наблюдается выраженная патология.

Например, от 1-го к 10 классу в 2 раза увеличивается число детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, зрения и слуха. И в 5 раз возрастает число школьников с болезнями эндокринной системы.

Это и неудивительно, ведь учебная нагрузка практически повсеместно превышает нормативные показатели. Более 85% первоклассников ежедневно(!) делают домашние задания. А ученики средних классов тратят на самоподготовку более 4 часов в день - этот факт позволяет оценить дополнительную нагрузку школьников. И это происходит в обыкновенных школах, а что уж говорить о тех образовательных учреждениях, где применяются усложненные варианты программ с углубленным изучением предметов?

Нынче в школе первый класс вроде института...

Состояние психического здоровья наших детей также страдает в процессе школьного обучения. Причем проблемы начинаются уже с адаптации первоклассников. У 75% адаптация протекает нормально, а у остальных наблюдаются целый ряд признаков, свидетельствующих о стрессовом состоянии ребенка. Причем чем дальше ребенок обучается, тем стресс становится сильнее. В 10 и 11 классах примерно половина школьников абсолютно спокойны и уверены в себе. Это, как правило, школьники с высокой самооценкой, достаточно заинтересованные в учебе. В эту же группу входят "двоечники" с низкой самооценкой, но вполне смирившиеся со своим положением в классе.

Четверть старшеклассников достаточно уравновешена, неплохо учатся, умеют мобилизоваться в нужный момент. Однако для этого им необходимо психологически "напрячься" сильнее, чем школьникам из первой группы.

И, наконец, для еще четверти учащихся характерны высокая тревожность, неуверенность в себе, болезненное восприятие шуток, склонность с стрессам. Причем часто в эту группу входят школьники, стремящиеся хорошо учиться. А если на это психическое состояние накладывается большая учебная нагрузка и при этом ребенок не занимается спортом, в такой ситуации сохранить здоровье ученика крайне проблематично.

Зачастую условия для занятий спортом в школах есть - это и спортивные секции, и группы ЛФК. Однако почему-то этот резерв не используется, и двигательная активность у 35% школьников не соответствует возрастным нормам. Опасно это еще и тем, что в тех школах, где плохо организованы занятия физкультурой, значительно повышается риск злоупотребления подростками алкоголя и наркотиков.

Конечно, на здоровье детей влияют еще и социальные, и экологические факторы. Но исключительно со школьными факторами связано от 20 до 40% негативных влияний на здоровье детей, а это немало. В связи с этим Минобразованием одобрена программа на период до 2010 года, включающая в себя разгрузку учебного процесса, использование более эффективных методов обучения, повышение доли и качества занятий физической культурой, улучшение организации питания детей.

Остается надеяться, что до 2010 года здоровье наших детей не будет кардинально подорвано нынешним учебным процессом.