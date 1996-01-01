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Рабочий стол - "залог пятерок"
Великий классик Жорж Сименон писал: "Задавая домашнее задание, учителя метят в учеников, а попадают в родителей". Что же должны предпринять взрослые, чтобы ребенку хотелось сесть за уроки?
По мнению психологов, детям важно иметь свой рабочий уголок. Разумно организованное место само по себе дисциплинирует и является подсознательным фактором для сконцентрированной работы.
До начала школьных занятий десять дней, поэтому еще есть время отправиться в магазин и приобрести все необходимое для создания школьного уголка вашего ребенка.
- Минимум используемого пространства, максимум функциональных элементов. Это основной принцип, который стоит учитывать при выборе детской мебели, - советуют специалисты. - Например, дополнительные ящички и полочки учебного стола позволят разместить все необходимые для ребенка предметы и при этом избежать беспорядка.
Кроме того, сегодня в продаже появились удобные многофункциональные столы, на которые можно поставить компьютер и в то же время делать уроки (широкая столешница подходит для этих целей).
Выбирая мебель, помните, что рабочее место, в зависимости от роста ребенка, должно меняться. Как правило, высота стола стандартна - 75 см. А вот высоту стула нужно обязательно регулировать, чтобы сохранить правильную осанку.
Если стол можно купить, рассчитывая не на один десяток лет, то стул - обязательно по росту. Ноги ребенка не должны болтаться, но и не должны быть согнутыми. Сидеть на табуретках и креслах не рекомендуется: кресло расслабляет, у ребенка будет состояние, весьма далекое от делового. На табурете - тоже, но только по абсолютно противоположной причине.
Стул выбирайте не жесткий - достаточно и школьных парт, за которыми бедные дети просиживают по 4-8 часов. Выбирать стулья нужно всегда вместе с детьми. Ребенок должен обязательно сесть на стул и почувствовать, удобно ему или нет.
Нормальный стул, предназначенный для занятий, должен повторять очертания позвоночника, быть в меру упругим. Если у вас все-таки нет возможности приобрести подходящий стул, попытайтесь решить проблемы другим путем. Сшейте подушечки из красивой ткани в тон гардинам или пледу. Одну из них положите на сиденье, другую тесемочками привяжите к спинке. Внутрь подушечки можно положить драп, поролон или другую плотную ткань, поддающуюся деформации. Плоские пуговицы, пришитые в определенных местах подушечек, придадут им необходимый изгиб.
Из какого материала должна быть сделана мебель? В идеале, конечно же, рекомендуют настоящее дерево. Однако хороший вариант по соотношению цена - качество - мебель из ЛДСП (ламинат). За столешницей, сделанной из такого материала, несложно ухаживать: например, пятна от пролитой гуаши или пластилина достаточно легко убираются влажной губкой.
Кроме того, обращайте внимание на то, чтобы мебель обязательно была сертифицирована. Гарантия, как правило, дается не менее чем на два года.
Подбирая цвет мебели, нужно учитывать цветовую гамму комнаты в целом. Психологи утверждают - детям, как правило, нравятся яркие цвета (красный, фиолетовый), подросткам - оранжевые, зеленые, синие тона. Однако для рабочего места школьника лучше всего предпочесть теплые, сдержанные тона, оставив более яркие для игровой зоны.
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